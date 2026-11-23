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Necrologi: È scomparso Domenico Avanzato
23 Nov 2026 10:14
Si è spento serenamente sabato 21 novembre, all’età di 78 anni, Domenico Avanzato, figlio del compianto Vincenzo. Ne danno il triste annuncio i familiari e gli amici tutti.
I funerali saranno celebrati martedì 24 novembre alle ore 10:30 nella chiesa di San Luca a Modica. La famiglia ringrazia quanti vorranno partecipare al rito funebre.
Il servizio è curato dalle Onoranze funebri Barone di Modica, dove è possibile inviare un messaggio di cordoglio alla famiglia.
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