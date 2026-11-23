A tre anni dalla morte di un paziente ricoverato all’ospedale Maggiore di Modica, i suoi familiari chiedono che un tribunale accerti come sono andate le cose. L’Asp di Ragusa ha deciso di costituirsi nel procedimento e ha affidato la propria difesa all’avvocato Mattia Moltisanti, del Foro di Ragusa.
Che cosa è successo
Il paziente, un uomo affetto da un linfoma e positivo al Covid, era stato ricoverato il 25 ottobre 2023 nel reparto di Malattie infettive del Maggiore-Nino Baglieri. La sera del 20 novembre 2023, durante la degenza, aveva compiuto un gesto autolesivo; nonostante le cure, è morto nelle prime ore del giorno dopo. Sugli stessi fatti è aperto un procedimento penale: nella consulenza medico-legale acquisita in quella sede, riferisce l’Asp, non sono emersi elementi a carico dell’azienda.
Cos’è un accertamento tecnico preventivo
I familiari ed eredi, assistiti dall’avvocato Giuseppe Aprile Carbone, si sono rivolti al Tribunale di Ragusa con un ricorso per accertamento tecnico preventivo. Non è una causa né una condanna: è una procedura con cui un consulente nominato dal giudice ricostruisce i fatti prima di un’eventuale causa, valutando se ci siano state responsabilità sanitarie od organizzative, il legame con il decesso e i danni lamentati. Serve anche a tentare una conciliazione tra le parti.
L’udienza di comparizione è fissata per il 23 dicembre 2026. Per l’Asp, che intende contestare le richieste dei ricorrenti, ci sarà anche un consulente tecnico di parte, un medico legale dipendente dell’azienda. È un percorso simile a quello di un altro caso arrivato di recente davanti allo stesso tribunale: un paziente operato al Guzzardi di Vittoria che chiede i danni all’Asp.
Il reparto di Malattie infettive del Maggiore è da tempo al centro del dibattito sulla sanità iblea, anche per il suo ruolo nella rete provinciale. Ora sarà il consulente del giudice a mettere in fila i fatti di quella notte.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.