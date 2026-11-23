Morto in reparto al Maggiore di Modica nel 2023, la famiglia porta il caso al giudice

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A tre anni dalla morte di un paziente ricoverato all’ospedale Maggiore di Modica, i suoi familiari chiedono che un tribunale accerti come sono andate le cose. L’Asp di Ragusa ha deciso di costituirsi nel procedimento e ha affidato la propria difesa all’avvocato Mattia Moltisanti, del Foro di Ragusa.

Che cosa è successo

Il paziente, un uomo affetto da un linfoma e positivo al Covid, era stato ricoverato il 25 ottobre 2023 nel reparto di Malattie infettive del Maggiore-Nino Baglieri. La sera del 20 novembre 2023, durante la degenza, aveva compiuto un gesto autolesivo; nonostante le cure, è morto nelle prime ore del giorno dopo. Sugli stessi fatti è aperto un procedimento penale: nella consulenza medico-legale acquisita in quella sede, riferisce l’Asp, non sono emersi elementi a carico dell’azienda.

Cos’è un accertamento tecnico preventivo

I familiari ed eredi, assistiti dall’avvocato Giuseppe Aprile Carbone, si sono rivolti al Tribunale di Ragusa con un ricorso per accertamento tecnico preventivo. Non è una causa né una condanna: è una procedura con cui un consulente nominato dal giudice ricostruisce i fatti prima di un’eventuale causa, valutando se ci siano state responsabilità sanitarie od organizzative, il legame con il decesso e i danni lamentati. Serve anche a tentare una conciliazione tra le parti.

L’udienza di comparizione è fissata per il 23 dicembre 2026. Per l’Asp, che intende contestare le richieste dei ricorrenti, ci sarà anche un consulente tecnico di parte, un medico legale dipendente dell’azienda. È un percorso simile a quello di un altro caso arrivato di recente davanti allo stesso tribunale: un paziente operato al Guzzardi di Vittoria che chiede i danni all’Asp.

Il reparto di Malattie infettive del Maggiore è da tempo al centro del dibattito sulla sanità iblea, anche per il suo ruolo nella rete provinciale. Ora sarà il consulente del giudice a mettere in fila i fatti di quella notte.

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