Ispica su Rai Uno, la Messa dall’Annunziata e la città in vetrina in tutta Italia

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ISPICA – Ispica protagonista questa mattina su Rai Uno, con la Santa Messa trasmessa in diretta nazionale dalla Basilica della Santissima Annunziata e, prima della celebrazione, con un ampio racconto per immagini della città, del suo patrimonio monumentale e del territorio.

La diretta è iniziata alle 10.55, nel tradizionale spazio domenicale della prima rete Rai dedicato alla celebrazione eucaristica, inserito nella programmazione di “A Sua Immagine”, il programma condotto da Lorena Bianchetti. La Messa ha avuto la regia di Gianni Epifani e il commento liturgico di Orazio Coclite.

A presiedere la celebrazione, nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, è stato monsignor Ignazio Petriglieri, vicario generale della Diocesi di Noto. RagusaOggi aveva anticipato nei giorni scorsi l’appuntamento televisivo dalla Basilica dell’Annunziata.

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Ma per Ispica la presenza su Rai Uno è andata oltre la celebrazione religiosa. Prima della Messa le telecamere hanno mostrato numerose immagini della città e del territorio, offrendo al pubblico nazionale una vera vetrina delle bellezze ispicesi: gli scorci del centro storico, i monumenti barocchi, le chiese, il paesaggio della Cava d’Ispica e del suo patrimonio archeologico, fino alla costa e al mare.

Spazio anche alle spiagge del territorio ispicese, con le immagini di una costa che negli ultimi anni ha consolidato la propria vocazione ambientale e turistica. Santa Maria del Focallo è Bandiera Blu 2026, riconoscimento che accompagna uno dei tratti di litorale più conosciuti del sud-est siciliano e che RagusaOggi ha raccontato anche attraverso le iniziative dedicate al mare e alla biodiversità. Qui il nostro approfondimento sulle “Settimane Blu” di Ispica.

La Basilica dell’Annunziata

Il cuore della mattinata è stato però la Basilica della Santissima Annunziata, uno degli edifici religiosi più importanti della città. La sua ricostruzione iniziò nel 1703, dieci anni dopo il devastante terremoto del Val di Noto del 1693, e la chiesa venne consacrata nel 1720. L’attuale facciata, in stile tardo barocco, fu realizzata da Carlo Di Gregorio dopo il crollo del precedente prospetto avvenuto nel 1869.

L’interno, a croce latina e a tre navate, custodisce uno dei patrimoni artistici più significativi di Ispica. A colpire sono soprattutto gli stucchi bianchi e azzurri di Giuseppe Gianforma, con grandi pannelli dedicati a episodi dell’Antico Testamento, la cupola e le ricche decorazioni settecentesche. Nella Basilica è custodito inoltre il venerato Santissimo Cristo con la Croce, al centro di una delle più sentite tradizioni religiose della comunità ispicese.

Un edificio che nel tempo è diventato anche un’immagine riconoscibile della Sicilia: la facciata dell’Annunziata è stata scelta come scenario cinematografico, da “Divorzio all’italiana” fino ad alcuni episodi de “Il commissario Montalbano”.

La Messa di oggi ha così unito il momento religioso a un’importante occasione di promozione del territorio. Per quasi un’ora milioni di telespettatori hanno potuto vedere l’interno della Basilica e seguire la celebrazione, mentre le immagini che hanno preceduto la diretta hanno portato sullo schermo nazionale il barocco, l’archeologia, il paesaggio e il mare di Ispica.

Dopo la celebrazione, la programmazione di Rai Uno è tornata ad “A Sua Immagine”, prima dell’Angelus da Piazza San Pietro.

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