Laura Russo aveva dodici anni quando il padre la uccise mentre dormiva, per punire la madre. Era il 22 agosto 2014, a San Giovanni La Punta. Da allora Giovanna Zizzo, la mamma, porta quella storia nelle scuole. Il 27 novembre la racconterà agli studenti dell’istituto di istruzione secondaria superiore «Enrico Fermi» di Vittoria.
Una tragedia che ha un nome
Quella notte il padre tentò di colpire ripetutamente anche la sorella più grande, Marika, ferita gravemente. A salvarla furono i fratelli Emanuele e Andrea; Andrea rimase ferito alle mani perché, per fermare il padre, afferrò i coltelli dalla parte della lama. Marika riuscì a fuggire. È quello che oggi si chiama femminicidio vicario: l’uccisione dei figli di una donna da parte dell’ex compagno, per infliggerle il dolore più grande.
Giovanna Zizzo ha fondato l’associazione «Laura vive in me» e da anni gira l’Italia per incontrare i ragazzi. «So che mia figlia non c’è più, ma la sento sempre con me», racconta. Parlare di Laura, dice, le dà speranza in un cambiamento culturale contro la sopraffazione e la violenza di genere. Nei giorni scorsi è stata nel carcere di Giarre, davanti a un gruppo di detenuti: «Con loro si è instaurato un dialogo vero».
L’incontro a scuola
L’appuntamento, legato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è alle 9 nell’aula magna dell’istituto. Introdurrà il dirigente scolastico Marco Di Corrado; sono attesi il sindaco Francesco Aiello e gli assessori Francesca Corbino e Arturo Barbante. Modererà la giornalista Francesca Cabibbo.
Per il dirigente, dall’ascolto nascerà il confronto: gli studenti potranno fare domande e parlare anche di ciò per cui è difficile trovare le parole. «La prevenzione passa anche da questo dialogo», osserva Di Corrado, che insiste su un punto: imparare a riconoscere il controllo quando viene scambiato per una prova d’affetto, e sapere che a scuola c’è qualcuno disposto ad ascoltare.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.