Sampieri, motocross sulla spiaggia e a Costa di Carro: torna l’allarme per la riserva

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Appena cinque righe consegnate ai social per interrogarsi sulla legittimità o meno dello “scorrazzare” con motocross tirate al massimo. Accade a Sampieri, nella fascia costiera sciclitana. Viste o non viste, quelle moto da cross sono lì, presenti lungo l’asse costiero sampieroto che invita i più temerari.

La domanda sui social

“Moto cross in spiaggia e nel sentiero di Costa di Carro – scrive sui social un signore – ho una domanda per chi è più informato di me. Le motocross possono andare in spiaggia e nel sentiero di Costa di Carro? Se la risposta, come penso, è ‘no’, a chi bisogna rivolgersi per chiedere una maggiore protezione di queste aree? Se è sì… come mai?”.

Poche righe che sollevano interrogativi, che denunciano la pratica in un’area sensibile dal punto di vista ambientale e che non nascondono nulla di quanto accade alla luce del sole.

Una riserva tra impennate e gimkane

L’uso “libertino” della spiaggia della borgata sciclitana e del vicino Parco di Costa di Carro, area naturalistica tutelata dalla Regione che ne ha riconosciuto il valore di Riserva naturale perché in essa crescono specie rare di piante, non ultima la palma nana ormai in via di estinzione, è oggi un abuso selvaggio. C’è chi, lungo i quattro chilometri che dal lungomare di via Marina a Sampieri portano a Punta Pisciotto, si diletta fra impennate e gimkane.

Se nel 2023 il fenomeno fece scalpore, perché in spiaggia furono notate diverse moto da cross con relativi centauri, da settimane, galeotto il bel tempo, la reazione e l’indignazione si ripropongono con la stessa intensità. Si nota una crescita esponenziale di questa pratica lungo gli arenili e soprattutto nel lato ovest di Sampieri, nel Parco di Costa di Carro.

La richiesta di intervento

Ed oggi c’è chi reclama un intervento del Comune, della Guardia costiera e degli uffici demaniali affinché, ognuno per le proprie competenze, intervenga per frenare gli indisciplinati crossisti che della spiaggia e del parco costiero hanno fatto solo delle piste per enduro.

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