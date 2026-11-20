Modica, Bandiera Verde Eco-Schools a otto plessi scolastici: la consegna in Consiglio

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Otto scuole, quattro istituti comprensivi, una bandiera. Oggi pomeriggio, nell’Aula consiliare del Comune di Modica, sono state consegnate le targhe «Bandiera Verde» Eco-Schools per l’anno scolastico 2025/2026: il riconoscimento per i plessi che hanno completato il percorso dei «sette passi» del programma internazionale promosso dalla Foundation for Environmental Education (Fee).

A livello locale il programma è coordinato dall’assessore Samuele Cannizzaro e dall’Ufficio Transizione ecologica del Comune. Alla cerimonia erano presenti la sindaca Maria Monisteri, la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, i dirigenti scolastici, i docenti referenti, gli Eco-Comitati e una rappresentanza degli alunni.

Le scuole premiate

Per l’istituto comprensivo «Carlo Amore – Piano Gesù» i plessi Cannizzara (referente la professoressa Rosa Garofalo) ed E. De Amicis (professoressa Marina Cappello). Per il «Raffaele Poidomani» il plesso Treppiedi Sud (insegnante Giuseppina Garrafa). Per il «Giacomo Albo – Giovanni XXIII» il plesso Centrale (insegnante Donatella Pistola), il plesso Saverio Scrofani (professoressa Ivana Castello) e il plesso Giovanni XXIII (professoressa Donatella Denaro). Per il «Santa Marta – E. Ciaceri» il plesso Santa Marta (insegnante Maria Monica Iurato) e il plesso Piano Ceci (insegnante Mirella Spadaro), con il coordinamento d’istituto della professoressa Giusi Sipione.

«Una scelta concreta che parte dalle scuole»

«Accogliere oggi in Aula consiliare gli studenti e le comunità scolastiche che hanno conquistato la Bandiera Verde ha significato celebrare una Modica che cresce guardando al futuro con responsabilità», ha detto la sindaca Monisteri. Per la presidente Minardo, i ragazzi hanno dimostrato «che la tutela dell’ambiente non è un tema astratto, ma una scelta concreta che parte dalle scuole e rafforza il senso di comunità dell’intera città».

«Aver premiato ben otto plessi scolastici della nostra città, distintisi a livello internazionale nell’ambito del programma Fee Italia, è motivo di grande orgoglio per tutta l’Amministrazione comunale», ha aggiunto l’assessore Cannizzaro, che ha definito le scuole modicane «laboratori vivi di cittadinanza attiva».

Un impegno che a Modica viaggia da tempo anche dentro le aule: il mese scorso la sostenibilità era entrata in classe con borracce ed erogatori d’acqua, mentre in estate il plesso De Amicis aveva già ottenuto la Bandiera Verde.

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