Pagano per costruire la tomba dei propri cari, ma arriva lo stop: il paradosso del cimitero di Modica

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Acquistano regolarmente un lotto al cimitero, incaricano tecnici e progettisti, avviano le pratiche e sostengono le spese necessarie per costruire un’edicola funeraria. Poi, proprio quando tutto dovrebbe procedere verso l’inizio dei lavori, arriva lo stop.

È quanto starebbe accadendo a diverse famiglie di Modica, rimaste bloccate in una vicenda amministrativa che vede contrapposti il Comune e la società Servizi Cimiteriali Modica S.r.l. (SCM), con i cittadini che rischiano di rimanere intrappolati tra interpretazioni differenti sulle modalità di pagamento degli oneri.

Edicole funerarie, a chi vanno pagati gli oneri?

Al centro della controversia c’è una questione apparentemente tecnica, ma dalle conseguenze molto concrete: a chi devono essere versate le somme previste per la costruzione delle nuove edicole funerarie?

Secondo quanto riferito dagli utenti, l’Amministrazione comunale riterrebbe che gli importi debbano essere corrisposti direttamente alle casse del Comune, mentre SCM continuerebbe a sostenere che i pagamenti debbano essere effettuati alla società, secondo le modalità adottate negli anni precedenti. Una divergenza che, di fatto, starebbe impedendo agli uffici comunali di portare avanti le procedure autorizzative e alle famiglie di iniziare i lavori.

A rendere ancora più delicata la situazione è la documentazione presente sullo stesso sito istituzionale del Comune di Modica, dove, nell’ambito delle indicazioni per l’istruttoria delle pratiche cimiteriali, viene ancora richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 264 del 17 dicembre 2012, che disciplina gli oneri per le diverse tipologie di manufatti e indica il versamento alla società SCM, in forza della convenzione stipulata il 31 agosto 2012, repertorio n. 15760. Un riferimento che si aggiunge alla precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 195 del 6 novembre 1978 e che rende necessario capire se, nel frattempo, siano stati adottati nuovi provvedimenti capaci di modificare o superare le disposizioni precedenti.

Chi ha già pagato rischia di pagare due volte

La questione non riguarda soltanto l’individuazione del soggetto legittimato a incassare gli oneri, ma soprattutto la tutela di chi ha già pagato quanto richiesto, affidandosi alle procedure e alle indicazioni fino a oggi fornite. Alcune famiglie avrebbero infatti già versato le somme alla società concessionaria e sostenuto ulteriori costi per la progettazione e l’organizzazione degli interventi, senza però riuscire a ottenere le autorizzazioni necessarie.

Il rischio è che cittadini in buona fede si ritrovino a dover affrontare ulteriori esborsi o, peggio, a vedere bloccati investimenti già effettuati per una controversia alla quale sono completamente estranei. Una situazione che solleva anche interrogativi sulla gestione delle pratiche già avviate, sull’eventuale esistenza di disposizioni impartite agli uffici per sospendere i procedimenti e sui tempi necessari per arrivare a una soluzione.

Non è infatti accettabile che una divergenza amministrativa o contrattuale tra il Comune e la società concessionaria finisca per ricadere interamente sulle famiglie, costrette ad attendere senza avere certezze sulle modalità da seguire e sui propri diritti.

L’interrogazione di Voce Libera

Per fare luce sulla vicenda e chiedere un intervento urgente è stata presentata un’interrogazione consiliare dai consiglieri Margherita Cascino e Giorgio Civello, del gruppo Voce Libera.

I due consiglieri chiedono all’Amministrazione di chiarire quali atti regolino attualmente la riscossione degli oneri, chi sia il soggetto legittimato a incassarli e quali siano gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni. Chiedono inoltre di conoscere il numero delle pratiche sospese, quanti cittadini siano coinvolti, quali pagamenti siano già stati effettuati e da quali disposizioni derivi l’eventuale blocco delle procedure.

Tra le proposte avanzate anche la convocazione urgente di un tavolo tecnico tra Comune e SCM, per definire competenze e modalità operative e individuare una soluzione transitoria che permetta di sbloccare le pratiche senza penalizzare chi ha già adempiuto ai propri obblighi. L’interrogazione chiede una risposta scritta e un riscontro puntuale in Consiglio comunale.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la risposta dell’Amministrazione: un chiarimento atteso soprattutto dalle famiglie coinvolte, che chiedono soltanto di poter proseguire un percorso già avviato senza essere costrette a pagare il prezzo di una controversia tra due soggetti istituzionali e gestionali.

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