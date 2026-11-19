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Meteo, a Ragusa finisce l’estate di novembre: da venerdì temperature giù e più vento
19 Nov 2026 14:38
Una settimana fa a Marina di Ragusa c’era chi tornava a fare il bagno con 23 gradi. L’estate di novembre, però, ha le ore contate. Da venerdì 20 novembre l’arrivo di correnti più fresche da nord-ovest porterà più nuvole e un calo delle temperature su tutta la Sicilia, provincia di Ragusa compresa.
Quattro, cinque gradi in meno
Oggi a Ragusa la massima si avvicina ancora ai 22 gradi. Secondo i dati del servizio di previsione Open-Meteo per il capoluogo, già domani si scenderà intorno ai 18 gradi, con una minima di 12. Sabato 21 la massima si fermerà sui 17 gradi e la minima toccherà gli 11; domenica 22 valori simili, attorno ai 18 gradi di giorno e ai 12 di notte. Lunedì 23 un altro piccolo passo indietro, con circa 16 gradi di massima.
Anche lungo la costa il quadro cambia. Le previsioni pubblicate da La Sicilia indicano per il fine settimana massime sui 17-18 gradi sul litorale ragusano e agrigentino, più basse rispetto ai 19-21 gradi attesi sulle coste di Palermo, Catania, Messina e Trapani.
Il vento si fa sentire, la pioggia no
A farsi notare sarà soprattutto il vento, che girerà da ovest-nord-ovest. Per Ragusa i modelli indicano raffiche fino a 55-58 chilometri orari tra venerdì e sabato, che potrebbero rinforzare ancora tra domenica e lunedì fino a 65-70 chilometri orari. Un dettaglio da non sottovalutare per chi ha piante, tende o oggetti leggeri su balconi e terrazzi.
Per il resto, il cielo sarà spesso coperto o parzialmente nuvoloso, ma le precipitazioni restano lontane: nei prossimi cinque giorni la probabilità di pioggia sulla città è quasi nulla. Per domenica alcune previsioni nazionali annunciano un ritorno del maltempo su parte della penisola, ma per la Sicilia sud-orientale, al momento, i modelli non indicano piogge significative.
Niente ombrello, quindi, ma è il momento di tirare fuori la giacca. Dopo settimane di caldo fuori stagione, il fine settimana somiglierà finalmente a un fine settimana di novembre.
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