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Ragusa, parte la campagna contro le discriminazioni Lgbt
19 Nov 2026 06:28
È con la carta stampata che il Comune di Ragusa comincia a far sapere che in città esiste un servizio contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Il Comune avvia la campagna informativa del progetto «Il rafforzamento del progetto Lambda», finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il progetto vale 135.348,48 euro. Centomila arrivano dal Dipartimento per le Pari opportunità attraverso l’Unar, l’ufficio per la parità di trattamento, che lo ha ammesso a finanziamento con un decreto del 2024. I restanti 35.348,48 euro sono la quota del Comune, che non li versa in denaro: li mette in ore di lavoro dei dipendenti del settore che seguono il progetto.
Il Comune, A.Ge.D.O. e il distretto
Ragusa non lavora da sola. Il progetto è portato avanti in associazione temporanea con l’organizzazione di volontariato A.Ge.D.O., mentre gli altri Comuni del Distretto socio-sanitario 44 partecipano come partner. Il progetto prevede azioni di sostegno e interventi specialistici per le persone discriminate o a rischio di discriminazione.
Quello che i pieghevoli dovranno dire
Il Comune aderisce dal 2024 alla rete nazionale Re.A.Dy., come aveva ricordato a maggio per la Giornata contro l’omofobia. Per chi subisce una discriminazione, sapere a quale porta bussare è il primo passo. A questo servono, in fondo, quei mille fogli di carta.
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