Hackathon di Modica, Modica Innova: «Invitati tutti, il centro storico non ha colore»

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«Abbiamo invitato tutti. Il centro storico non ha colore politico». Dopo il dibattito acceso sui social, l’associazione Modica Innova interviene per fare chiarezza sull’hackathon dedicato al centro storico, concluso il 15 novembre all’auditorium Pietro Floridia. Una polemica, scrivono, che «rischia di snaturare il lavoro di tanti cittadini, professionisti e volontari».

Il patrocinio chiesto al Comune

Il primo punto riguarda il Comune di Modica. L’8 ottobre, ricostruisce l’associazione, è stata inviata con regolare protocollo una richiesta di patrocinio gratuito, che non comportava costi per l’ente: «non è mai arrivata risposta» e il patrocinio, di conseguenza, non c’è stato. Hanno invece sostenuto l’iniziativa il Libero Consorzio comunale di Ragusa, con il patrocinio e un contributo economico, l’Ordine degli Architetti della provincia, il Collegio dei Geometri, il Gal Terra Barocca, Cna, Confcommercio Modica e Cgil. Durante i tre giorni sono passati, tra gli altri, l’architetto Federica Cavallo per l’Ordine e il segretario generale della Cgil Giuseppe Roccuzzo, oltre ad alcuni consiglieri comunali.

Chi c’era alla finale

Alla cerimonia finale erano stati invitati la sindaca, la presidenza del Libero Consorzio e i quattro deputati regionali del territorio. Giorgio Assenza e Nello Di Pasquale hanno accettato e sono stati presenti; Ignazio Abbate e Stefania Campo, secondo l’associazione, «non hanno mai risposto». La sindaca ha comunicato di avere altri impegni istituzionali: «Ne prendiamo atto – scrive Modica Innova – ma ci saremmo aspettati che almeno un rappresentante dell’Amministrazione comunale fosse presente».

Restano, per l’associazione, i risultati: trenta partecipanti divisi in cinque squadre hanno lavorato per tre giorni su luoghi reali della città, producendo proposte concrete per riportare vita nel centro storico, dove quattro case su dieci sono vuote. «Le proposte nate all’hackathon sono a disposizione della città, delle istituzioni e di chiunque voglia contribuire a realizzarle. Il centro storico ha bisogno di energie, non di divisioni».

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