Modica, “Trasi” vince l’hackathon del centro storico: una guida per chi vuole aprire

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È Trasi il progetto vincitore del Modica Innova Hackathon 2026, la maratona di progettazione che l’associazione Modica Innova ha dedicato quest’anno al centro storico. Il nome viene dal siciliano, “entra”: è un servizio di connessione urbana pensato per accompagnare chi vuole avviare un progetto in città e per far incontrare chi cerca spazi con chi li offre.

La proclamazione è arrivata domenica sera all’Auditorium Pietro Floridia, al termine della finale della sfida “Dal centro al centro”. In sala residenti, commercianti, professionisti, studenti e famiglie, mentre altre persone seguivano la serata in diretta streaming. Il pubblico non si è limitato ad assistere: dopo ogni presentazione i presenti hanno votato i progetti dal proprio telefono e il loro voto si è sommato a quello della Gran Giuria nel decretare il vincitore.

Per tre giorni trenta partecipanti, divisi in cinque squadre e ospitati a Valata Minusa, hanno lavorato sulla domanda al centro della sfida: come trasformare il centro storico da cartolina a luogo della vita quotidiana. Ogni squadra è partita da un luogo reale della città.

I cinque progetti

Trasi, il vincitore, parte da un problema concreto: a chi vuole aprire un’attività a Modica mancano spesso le informazioni su spazi, pratiche e incentivi. La proposta è far incontrare chi cerca e chi offre spazi, cominciando da giornate aperte negli immobili sfitti del centro, con una guida ai passaggi da fare. Il team è composto da Vincenzo Sparacino (portavoce), Andrea Manuela Palermo, Giorgio Assenza, Ivan Carta, Lorenzo Fratantonio e Luca Zacco.

Modica Hub nasce dalla domanda che si fanno i giovani modicani, tornare o restare, e risponde con un circolo in centro storico: coworking di giorno per chi lavora da remoto, aperitivi linguistici e attività insieme la sera. Il primo passo sarebbe un coworking temporaneo con aperitivo serale, per verificare l’interesse. Nel team Pietro Petriglieri (portavoce), Adriana Modica, Domenico Cicciò, Giovanni Fede, Giovanni Blandini e Serena Firera.

Jùsu vuole riportare le persone nel centro storico con eventi nei suoi locali e nei suoi luoghi, a partire da una serata a tema per i trentenni che cercano qualcosa da fare in città; in prospettiva punta a diventare il riferimento digitale per gli eventi di Modica. Nel team Giuseppe Lucifora (portavoce), Antonella Sigona, Paolo Savarino, Gianni Ruffino, Giorgio Giallongo e Miriam Tidona.

Pop Up Modica mostra come sarebbe una strada del centro se fosse pedonalizzata: adesivi a terra con un QR code permettono di inquadrare la via con il telefono e di confrontare il prima e il dopo in realtà aumentata, a partire da Corso Umberto I. Nel team Maurizio Arrabito (portavoce), Alfredo Covato, Giovanni Di Quattro, Marie Pisana, Sofia Sponton e Vincenzo Sammito.

Scinni, con il motto “Scendi. Vivi. Partecipa.”, vuole riportare famiglie e bambini nelle piazze del centro rendendo visibili e prenotabili corsi, laboratori e attività che in città esistono già ma che pochi conoscono. Il primo pubblico sono le mamme, con un calendario di proposte pensate per loro. Nel team Davide Modica (portavoce), Antonio Guastella, Cristina Galfo, Gianmarco Galfo, Giulia Battaglia e Luca Hanna.

La giuria e le voci della serata

Della Gran Giuria facevano parte i deputati regionali Giorgio Assenza e Nello Di Pasquale, Federica Cavallo, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti, Marco Baglieri per il Collegio dei Geometri, Giuseppe Roccuzzo, segretario generale della CGIL, Luca Peluso per la CNA, Marcello Sarta, delegato di Confcommercio, e Oriol Capdevila Arús. Assenza e Di Pasquale hanno definito la manifestazione un’iniziativa originale e un vero strumento per raccogliere idee dal basso.

«Questa città ha talenti, energie e idee. Quello che spesso manca è un luogo dove farle incontrare», ha detto Gabriele Barone, presidente di Modica Innova. «Per noi questo non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un lavoro che vogliamo continuare con la città.»

Antonio Drago, ideatore del format, ha spostato l’attenzione sul percorso: «Sul centro storico nessuno ha la soluzione in tasca, diciamocelo chiaramente». E ha portato il suo esempio: «Io, per esempio, sono per la pedonalizzazione. Però non vivo al Corso, e non vivo il disagio che quella scelta potrebbe creare a chi ci abita ogni giorno. Per questo bisogna sedersi, confrontarsi e capirsi». Per Drago il risultato vero della tre giorni è il metodo: «Il punto non sono le idee, ma tutto quello che c’è stato dietro». Oltre venti imprese hanno sostenuto l’evento: «A tutte è bastata una telefonata. La risposta è stata sempre la stessa: se è per il centro storico, ci siamo».

Il metodo dell’hackathon ha già prodotto risultati. Dalla prima edizione del 2024, dedicata alla mobilità dolce, era emersa la richiesta di un sistema di mobilità condivisa, poi diventata un progetto da circa un milione di euro con auto elettriche, e-bike e golf car oggi a disposizione della città.

L’hackathon è stato realizzato con il supporto metodologico di Sprintaly Lab e con il patrocinio di Libero Consorzio Comunale di Ragusa, GAL Terra Barocca, Ordine degli Architetti PPC di Ragusa, CGIL Ragusa, CNA, Confcommercio Modica ed Enjoy Barocco.

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