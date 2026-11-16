Modica, campetto di Sorda Sampieri appaltato dopo 14 mesi: dubbi su altre due opere

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Quattordici mesi tra l’arrivo dei 97mila euro e la conclusione delle procedure d’appalto per il campetto di quartiere di via Sorda Sampieri, a Modica. E altre due opere, finanziate insieme al campetto, delle quali adesso si chiede a che punto siano: un campo di bocce al coperto e la «Cittadella dello Sport» nel plesso Giovanni Falcone.

La cronologia parte dal 10 gennaio 2024, quando un emendamento presentato dall’onorevole Ignazio Abbate destina 97mila euro al Comune di Modica per la ristrutturazione del campetto. Nel dicembre 2024 l’allora vicesindaco e assessore alle Manutenzioni Giorgio Belluardo prepara il progetto e lo invia all’assessorato regionale allo Sport. Il 17 settembre 2025 l’assessorato regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo emette i mandati di accreditamento del finanziamento, 97mila euro, a favore del Comune. Il 12 novembre 2026 la sindaca Maria Monisteri Caschetto annuncia di aver dato in appalto i lavori.

Il finanziamento del campetto, però, non era l’unico. Insieme a quel decreto ne arrivarono altri due: uno gemello da 97mila euro per realizzare, su un’area da individuare, una struttura da adibire a campo di bocce al coperto, e uno da circa 200mila euro per la costruzione della «Cittadella dello Sport» nel plesso Giovanni Falcone dell’Istituto comprensivo Raffaele Poidomani. Opere chieste dalla comunità: dalla scuola, che potrebbe così avere l’indirizzo sportivo, e dall’associazione Salvuccio Agosta, che da anni opera nel sociale e auspicava la realizzazione di un centro di aggregazione come il campo di bocce al coperto.

A ricostruire la vicenda è il consigliere comunale di Siamo Modica, Paolo Nigro, che il 9 maggio scorso aveva registrato un video tra le rovine del campetto e, dai banchi del Consiglio comunale, aveva sollecitato il neo assessore ai Lavori pubblici Mommo Carpentieri a occuparsi della situazione, cosa che l’assessore ha fatto. «Una breve cronistoria di questa opera è doverosa – sottolinea Nigro – visto che per l’ennesima volta la Sindaca mistifica la realtà e si prende meriti non suoi». Il consigliere contesta all’amministrazione di non aver fatto cenno alla provenienza dei fondi e del progetto, né ai 14 mesi trascorsi dall’incasso dei 97mila euro alla chiusura delle procedure d’appalto.

«Se per quanto riguarda il campetto di via Sorda Sampieri finalmente si è chiuso il cerchio, come sottolinea la Sindaca, a che punto sono i cerchi delle altre due opere? – chiede Nigro –. Si stanno chiudendo anche quelli? Sono stati già tracciati o sono rimasti sospesi in una dimensione parallela?». Il consigliere ricorda infine che la sindaca detiene anche la delega di assessore allo Sport, è membro della Giunta regionale del Coni e il 2 aprile scorso ha ricevuto la «Stella di Bronzo» al merito sportivo. foto di repertorio.

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