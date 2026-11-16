Terapia ABA, i genitori di un bimbo autistico chiedono i danni all'Asp di Ragusa. L'azienda resiste: udienza l'11 dicembre.
Iblea Acque, da Scicli la richiesta: stop alle riduzioni dell’acqua ai morosi
16 Nov 2026 08:30
Fermare le procedure contro i morosi finché gli importi dovuti non saranno calcolati correttamente, e valutare lo scioglimento di Iblea Acque se le violazioni denunciate dovessero continuare. È la richiesta del Comitato «Cambiare Scicli» all’Assemblea territoriale idrica della provincia di Ragusa.
Al centro c’è la costituzione in mora che Iblea Acque ha notificato agli utenti morosi, con il preavviso di limitazione o sospensione della fornitura da novembre in caso di mancato pagamento. Per il comitato la procedura è illegittima: la delibera Arera 311/2019, all’articolo 4.3 dell’allegato A, vieta di avviarla nei confronti degli utenti che hanno presentato un reclamo scritto su importi errati o su consumi risalenti a più di due anni senza ricevere risposta.
Il comitato sostiene inoltre che molti crediti di Iblea Acque derivino da fatture con consumi stimati, superiori a quelli reali, addebitati senza leggere i contatori da anni, mentre l’articolo 7 della delibera Arera 218/2016 impone almeno due letture l’anno. La responsabilità, secondo Cambiare Scicli, ricade anche sui sindaci: il Comitato per il controllo analogo, composto da cinque sindaci, e l’Assemblea territoriale idrica, di cui fanno parte tutti i sindaci della provincia, avrebbero tollerato queste violazioni.
Il comitato contesta anche gli aumenti della tariffa idrica approvati dall’Assemblea territoriale idrica con la delibera 14 del 26 ottobre: più 10,50% per il 2026, con effetto retroattivo dal primo gennaio, più 9% nel 2027, più 7,50% nel 2028 e più 6,75% nel 2029. Aumenti che il comitato definisce ingiustificati, perché non trovano riscontro, a suo dire, nella crescita dei costi di gestione.
Leggi anche: Iblea Acque riduce l’acqua ai morosi, da Modica la richiesta di un anno di moratoria
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata