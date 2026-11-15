Qualità della vita 2026, Ragusa perde quattro posizioni e scivola all’82° posto. Pesano reati e sicurezza

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La provincia di Ragusa resta la migliore della Sicilia per qualità della vita, ma perde quattro posizioni in Italia. Nella 28ª edizione dell’Indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications con l’Università Sapienza di Roma, Ragusa si colloca all’82° posto su 107. Un anno fa era 78ª, dopo la risalita di nove posti del 2025.

Il piazzamento tiene la provincia iblea davanti a tutte le altre siciliane: Messina è 93ª, Trapani 94ª, Siracusa 95ª, Catania 99ª, Enna 100ª, Palermo 102ª, Agrigento 103ª e Caltanissetta 104ª. Ma colloca Ragusa nel terzo dei quattro gruppi della classifica, quello delle province con qualità della vita scarsa, che parte dal 61° posto.

Dove va bene: sicurezza sociale e popolazione

Il risultato migliore arriva dalla sicurezza sociale, la dimensione che quest’anno ha introdotto anche l’indicatore dei Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano: Ragusa è quarta in Italia, un posto più su rispetto al 2025, dietro Benevento, Vibo Valentia e Prato. Buono anche il 23° posto nella dimensione Popolazione: tra le province ai vertici, si legge nel comunicato dell’indagine, il Mezzogiorno è rappresentato dalla sola Ragusa. Questa voce però non è da confondere con la voce sicurezza relativamente ai reati.

Dove arretra: reati, istruzione e turismo

Il dato più pesante riguarda reati e sicurezza: Ragusa è 84ª e perde 54 posizioni rispetto all’anno scorso, secondo le tabelle pubblicate sul sito dell’indagine. Male anche l’istruzione e formazione (104° posto) e il turismo, intrattenimento e cultura (96°). Nelle altre dimensioni la provincia è 79ª per affari e lavoro, 86ª per ambiente, 84ª per reddito e ricchezza e 70ª per sistema salute.

Il quadro nazionale

Sul podio nazionale salgono Bolzano, Milano e Bologna; l’ultimo posto va a Taranto, preceduta da Crotone e Foggia. Il divario tra Nord e Sud resta netto: la prima provincia del Mezzogiorno in classifica è Isernia, 67ª, mentre l’ultima del Nord è Alessandria, 72ª. La qualità della vita è risultata buona o accettabile in 60 province su 107, lo stesso numero dello scorso anno.

TUTTI I DETTAGLI SULLA REALTA’ RAGUSANA

Nel dettaglio delle nove aree esaminate dall’indagine di ItaliaOggi e Ital Communications, la provincia di Ragusa raggiunge il suo miglior risultato nella sicurezza sociale, con il 4° posto nazionale, e si colloca al 23° posto per popolazione. Seguono il 70° posto nel sistema salute, il 79° negli affari e lavoro, l’84° sia per reddito e ricchezza sia per reati e sicurezza, l’86° per ambiente e il 96° per turismo, intrattenimento e cultura. Il risultato più critico riguarda istruzione e formazione, dove il territorio ibleo è 104° su 107 province. Rispetto alla precedente rilevazione, il calo più marcato si registra nella graduatoria relativa a reati e sicurezza: Ragusa scende dal 30° all’84° posto. Fonte: scheda ItaliaOggi 2026.

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