Vittoria, i debiti lievitano: il fondo contenzioso sale a quasi 20 milioni

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Non c’è pace per il comune di Vittoria. I debiti del comune “lievitano” sempre di più. Giorno dopo giorno affiora la triste realtà dei debiti accumulati dall’ente, che lo portano oggi in una situazione di grave sofferenza finanziaria.

Il commissario ad acta Francesco Riela, nominato a luglio dopo la mancata approvazione del rendiconto, ha dato indicazioni alla giunta di rideterminare il “fondo contenzioso”, cioè le somme che il comune deve accantonare per far fronte ai debiti maturati negli anni, alcuni dei quali devono essere pagati subito perché ci sono già alcune sentenze esecutive. Riela ha chiesto alla giunta di rideterminare il fondo contenzioso, adeguandolo alle indicazioni della Corte dei Conti. La giunta ha approvato un fondo contenzioso di quasi 20 milioni di euro (per l’esattezza 19.978 mila euro). Numeri che sono diametralmente opposti a quelli del giugno scorso, quando il fondo contenzioso preparato dalla giunta e portato in consiglio comunale era di poco superiore ai tre milioni di euro.

Il consiglio comunale bocciò il rendiconto del 2025 e da quel momento è iniziato il lungo percorso che sta portando, settimana dopo settimana, a scoprire la verità sui conti del comune. Nell’estate una commissione presieduta da Monia Cannata ha lavorato per rilevare quali fossero i debiti e i contenziosi reali. Nel frattempo è stato nominato un commissario ad acta della Regione, Francesco Riela. A settembre è stato approvato un fondo contenzioso di 13.353 mila euro; ora Riela ha chiesto di aggiornare le somme con i contenziosi maturati fino a un mese fa e il risultato è allarmante: quasi 20 milioni di euro.

Che cosa accadrà ora?

Questi numeri lasciano preannunciare il rischio di un dissesto finanziario. Ma si potrà anche predisporre un piano di riequilibrio per cercare di salvare il salvabile. Per di più il comune dovrà prima o poi chiudere la liquidazione delle due aziende Amiu ed Emaia e anche questo potrebbe riservare delle novità e ulteriori debiti a cui far fronte.

In un comune che si prepara al voto tra sei mesi, la situazione è tutt’altro che rosea.

Riela ha convocato per martedì prossimo una riunione dei capigruppo. Ai rappresentanti dei partiti e dei movimenti in consiglio comunale, il commissario ad acta illustrerà la situazione e potrebbe indicare anche la via da seguire nelle prossime settimane.

Riela, lo ricordiamo, è stato nominato per la mancata approvazione del rendiconto 2025. Il rendiconto non c’è ancora. La rideterminazione del fondo contenzioso era un passo necessario prima di poter chiudere i conti, che si preannunciano però con un passivo pesante.

Per predisporre il rendiconto Riela ha nominato un consulente esterno, Sapienza. Peraltro nell’ente manca per il momento un dirigente di ruolo del settore finanziario. Giuseppe Sulsenti è alle soglie della pensione e attualmente in ferie, Alessandro Basile da alcuni mesi è passato alla guida della Polizia municipale. A firmare gli ultimi atti finanziari è stata Giuseppa Di Modica, che però nell’ente svolge altre mansioni, che non sono quelle specifiche del settore finanziario, attualmente scoperto.

Manca per il momento anche il segretario comunale. Antonio Russo, arrivato a fine settembre, è rimasto al suo posto per poco più di tre settimane, poi ha usufruito di alcuni giorni di ferie; attualmente è in malattia. Si sa già che Russo potrebbe lasciare l’ente per assumere un altro importante incarico amministrativo in Sardegna. Al suo posto sta operando come vicesegretario comunale la dirigente Virna Mandarà. Sotto la sua guida è stato approvato il nuovo fondo contenzioso.

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