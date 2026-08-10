Conti e debiti al comune di Vittoria: scatta l'”operazione verità”

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Il rendiconto 2025 del comune di Vittoria dovrà essere rifatto. I conti non tornano più. Il commissario straordinario Antonio Riela ha chiesto all’amministrazione comunale di correggere i criteri che erano stati fissati per individuare la massa debitoria e – di conseguenza – per costituire il “fondo contenzioso”.

Seguendo le indicazioni del commissario inviato dalla Regione la giunta guidata da Francesco Aiello ha obbedito, ha revocato la delibera numero 17 approvata a gennaio e ha approvato una nuova delibera, che individua i parametri e i criteri corretti.

L’operato del commissario avalla, di fatto, la scelta operata dal consiglio comunale che un mese fa aveva bocciato il rendiconto 2025 proprio perché ritenuto non veritero. E difatti, i numeri, se calcolati con i criteri corretti dettati dal commissario, dovrebbero essere diversi.

L’individuazione esatta della massa debitoria, cioè dei debiti accumulati negli anni dal comune, dovrà dare una fotografia corretta dell’esatta situazione finanziaria dell’ente. Si dovranno rifare tutti i conti e alla fine si potrà comprendere se la situazione finanziaria dell’ente è sana o se la massa debitoria possa portare a una situazione di sofferenza e forse di pre-dissesto.

Nel frattempo va avanti il lavoro della commissione consiliare costituita un mese e mezzo fa e che ha le stesse finalità: appurare la reale situazione finanziaria dell’ente e avere un quadro preciso dei debiti.

La commissione ha lavorato a lungo chiedendo ai dirigenti di fornire la documentazione necessaria. Dopo una breve pausa per ferragosto, si riunirà nuovamente il prossimo 27 agosto per l’approvazione della relazione che dovrebbe fare un quadro esaustivo della situazione. Di fatto, il lavoro della commissione, presieduta da Monia Cannata, dovrebbe raggiungere un risultato analogo.

Per la prima volta, in questa consiliatura, il consiglio comunale ha un ruolo attivo interpretando lo spirito della legge che gli assegna un ruolo di indirizzo e di controllo. I mutati equilibri consiliari. La fuoriuscita di alcuni consiglieri dalla maggioranza ha permesso di bocciare il rendiconto (lo stesso – in situazione analoga – non era accaduto lo scorso anno) e quindi di permettere di avviare l’operazione verità.

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