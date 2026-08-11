Manca l’acqua e Acate soffre la sete: i consiglieri Campagnolo e Failla si rivolgono al Prefetto

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Gli abitanti di Acate soffrono la sete. Manca l’acqua in varie zone della città e i disagi aumentano nel periodo estivo per le famiglie e per tutti coloro che stanno trascorrendo in città il periodo estivo.

Rubinetti a secco e cittadini costretti a fare la fila alle fontane sotto il caldo sole agostano con le taniche da riempire, mentre l’acqua in alcune abitazioni arriva con il contagocce.

I consiglieri comunali Eliseo Campagnolo e Giuseppe Failla, di Acate al Centro, incalzano l’amministrazione e il sindaco Gianfranco Fidone: “Da mesi interi quartieri di Acate fanno i conti con la carenza d’acqua. E l’amministrazione? Pensa alle diatribe interminabili interne ormai all’ordine del giorno. Per l’acqua, invece, pare che basti aspettare che il problema si risolva da solo”.

I due consiglieri di opposizione, componenti del gruppo che ha dato vita alla lista del sindaco Gianfranco Fidone, contribuendo alla sua elezione, ma da cui, da tempo, hanno preso le distanze, hanno segnalato quanto sta accadendo alla Prefettura. Perché la mancanza di acqua rischia di diventare un grave problema di salute. “Ci siamo rivolti al Prefetto – scrivono Failla e Campagnolo – e abbiamo chiesto un intervento e un coordinamento tra Comune e gestore del servizio. Perché l’acqua non è un evento da inaugurare, né un favore da concedere. È un servizio essenziale. E mentre qualcuno pensa ai festini, noi pensiamo alle persone che stanno facendo la fila alle fontanelle. Forse è arrivato il momento di spegnere un po’ la musica e accendere i riflettori sui problemi veri di Acate”.

Fidone ammette che i problemi ci sono e assicura che il comune sta facendo la sua parte. “Le problematiche esistono e sono evidenti – risponde Fidone – Proprio per questo effettuiamo continue segnalazioni, monitoriamo la situazione costantemente e siamo in continuo contatto con Iblea Acque, cercando di filtrare le richieste e le giuste lamentele dei cittadini. Ho avuto modo di evidenziare numerose criticità a cui auspico che Iblea Acque, sempre pronta ad ascoltarci, offra soluzioni concrete e immediate”.

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