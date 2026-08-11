Aeroporto di Catania ancora fermo: voli sospesi fino alle 11 di domani

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

L’emergenza legata all’attività eruttiva dell’Etna non accenna a rientrare e l’aeroporto di Catania-Fontanarossa resta fermo. SAC, la società di gestione dello scalo, ha comunicato il prolungamento della chiusura degli spazi aerei interessati dalla nube di cenere vulcanica.

La decisione riguarda il settore C1, corrispondente all’area della nube aerea a Sud-Ovest, e si aggiunge alla chiusura del settore B3. Una situazione che determina la sospensione di tutte le attività di volo, sia in arrivo sia in partenza.

Stop ai voli fino alle 11 del 12 agosto

Secondo quanto comunicato da SAC, la sospensione delle attività di volo all’aeroporto di Catania è stata prorogata fino alle ore 11 di mercoledì 12 agosto, ora locale.

Il provvedimento è legato alla presenza di cenere vulcanica in atmosfera provocata dall’attività eruttiva dell’Etna. La cenere rappresenta infatti un elemento di rischio per la sicurezza della navigazione aerea e rende necessaria la limitazione degli spazi interessati dalla nube.

Aeroporto Catania chiuso: passeggeri invitati a verificare i voli

La sospensione riguarda sia i voli in arrivo sia quelli in partenza. I passeggeri sono quindi invitati a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato direttamente con la propria compagnia aerea lo stato del volo.

La situazione potrebbe infatti determinare cancellazioni, ritardi, riprogrammazioni e dirottamenti, in funzione dell’evoluzione dell’attività dell’Etna e della posizione della nube di cenere.

L’Etna continua a condizionare il traffico aereo

La nuova proroga conferma quanto l’attività eruttiva del vulcano stia incidendo pesantemente sulla mobilità aerea della Sicilia orientale. La cenere vulcanica dispersa in atmosfera continua a rappresentare un ostacolo per la piena operatività dello scalo catanese.

SAC ha fatto sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. La riapertura dell’aeroporto e la ripresa dei collegamenti saranno quindi legate all’evoluzione delle condizioni e alle successive valutazioni sulla sicurezza degli spazi aerei.

Disagi per migliaia di passeggeri

Il prolungamento dello stop rischia di aggravare i disagi già accumulati nelle ultime ore, con passeggeri costretti a fare i conti con voli cancellati, ritardi e possibili deviazioni verso altri scali siciliani.

Per chi deve viaggiare da o per Catania nella giornata di domani, la raccomandazione resta quindi quella indicata dalla società di gestione: verificare preventivamente lo stato del proprio volo con la compagnia aerea e attendere eventuali nuove comunicazioni ufficiali.

© Riproduzione riservata