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Ragusa, alla Galleria Symposium la personale di Giuseppe Fratantonio dal 22 novembre

Ragusa, alla Galleria Symposium la personale di Giuseppe Fratantonio dal 22 novembre

14 Nov 2026 16:20
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Dal figurativo all’astratto, con la memoria come filo conduttore. «Appunti di viaggio e archeologia della memoria» è la personale di Giuseppe Fratantonio che sarà inaugurata domenica 22 novembre alle 18.30 alla Galleria iblea Symposium, in via Sant’Anna 196 a Ragusa. La mostra, curata da Licia Oddo e Jorge Facio Lince, raccoglie una selezione di opere che documenta la trasformazione del linguaggio pittorico dell’artista negli ultimi anni. Interverrà Alvice Cartelli.

Allontanandosi dal figurativo, Fratantonio si è spinto verso una dimensione astratta e concettuale che scava nel ricordo: ciò che ha espresso in passato resta come presenza sotterranea nei segni, nelle stratificazioni della materia e nelle tensioni cromatiche. «Una maieutica del sentimento che nel gesto, che spesso precede il pensiero razionale, e nel colore, scandisce il viaggio interiore di Giuseppe Fratantonio – spiega Manuela Panariello, titolare della galleria –. Da spazi rarefatti e contemplativi, con un’eco lontana del paesaggio, l’espressione pittorica di Fratantonio arriva a esplosioni cromatiche che trasformano lo spazio in una relazione tra materia, colore, gesto ed emozione».

L’artista

Nato a Modica nel 1954, Fratantonio ha esposto per la prima volta nel 1974 e si è laureato in Architettura nel 1980, affiancando alla pittura l’insegnamento di arte e immagine e la professione di architetto, soprattutto nel restauro. Dal 2014 si dedica con continuità all’attività artistica, con una ricerca dedicata al territorio ibleo, alle luci e agli spazi e alla memoria vista attraverso porte e finestre. Nel 2020 è stato tra i fondatori del movimento «Transantigenismo 2020 – Re.St. Art 4.0», premiato al primo posto alla Biennale dei Normanni. Ha esposto tra l’altro a Bruxelles, Barcellona, Béziers e Londra, a Parigi alla Galerie Thuillier e al Castello di Wolfsburg, in Germania; in Italia a Palazzo Zenobio a Venezia, durante la 58ª Biennale, a Palazzo Ximenes Panciatichi a Firenze e, più di recente, al Castello di Donnafugata e a Palazzo Mormino a Scicli.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni