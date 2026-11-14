Ragusa, alla Galleria Symposium la personale di Giuseppe Fratantonio dal 22 novembre

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Dal figurativo all’astratto, con la memoria come filo conduttore. «Appunti di viaggio e archeologia della memoria» è la personale di Giuseppe Fratantonio che sarà inaugurata domenica 22 novembre alle 18.30 alla Galleria iblea Symposium, in via Sant’Anna 196 a Ragusa. La mostra, curata da Licia Oddo e Jorge Facio Lince, raccoglie una selezione di opere che documenta la trasformazione del linguaggio pittorico dell’artista negli ultimi anni. Interverrà Alvice Cartelli.

Allontanandosi dal figurativo, Fratantonio si è spinto verso una dimensione astratta e concettuale che scava nel ricordo: ciò che ha espresso in passato resta come presenza sotterranea nei segni, nelle stratificazioni della materia e nelle tensioni cromatiche. «Una maieutica del sentimento che nel gesto, che spesso precede il pensiero razionale, e nel colore, scandisce il viaggio interiore di Giuseppe Fratantonio – spiega Manuela Panariello, titolare della galleria –. Da spazi rarefatti e contemplativi, con un’eco lontana del paesaggio, l’espressione pittorica di Fratantonio arriva a esplosioni cromatiche che trasformano lo spazio in una relazione tra materia, colore, gesto ed emozione».

L’artista

Nato a Modica nel 1954, Fratantonio ha esposto per la prima volta nel 1974 e si è laureato in Architettura nel 1980, affiancando alla pittura l’insegnamento di arte e immagine e la professione di architetto, soprattutto nel restauro. Dal 2014 si dedica con continuità all’attività artistica, con una ricerca dedicata al territorio ibleo, alle luci e agli spazi e alla memoria vista attraverso porte e finestre. Nel 2020 è stato tra i fondatori del movimento «Transantigenismo 2020 – Re.St. Art 4.0», premiato al primo posto alla Biennale dei Normanni. Ha esposto tra l’altro a Bruxelles, Barcellona, Béziers e Londra, a Parigi alla Galerie Thuillier e al Castello di Wolfsburg, in Germania; in Italia a Palazzo Zenobio a Venezia, durante la 58ª Biennale, a Palazzo Ximenes Panciatichi a Firenze e, più di recente, al Castello di Donnafugata e a Palazzo Mormino a Scicli.

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