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Ispica su Rai Uno, domenica 22 la messa in diretta dalla Basilica dell’Annunziata
14 Nov 2026 10:08
Ispica e la bellezza della sua Basilica della Santissima Annunziata entreranno nelle case degli italiani attraverso Rai Uno. Domenica 22 novembre, a partire dalle 10.55, la celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta nazionale, nell’ambito del consueto appuntamento domenicale con la Santa Messa.
Un’occasione di grande prestigio per la città, che potrà mostrare a milioni di telespettatori uno dei suoi edifici religiosi più rappresentativi, autentico scrigno di arte, storia e spiritualità.
A presiedere la celebrazione sarà monsignor Ignazio Petriglieri, vicario generale della Diocesi di Noto, come annunciato nella locandina ufficiale diffusa dalla Basilica parrocchia della Santissima Annunziata.
La diretta si inserisce nella programmazione di «A Sua immagine», condotto da Lorena Bianchetti, che accompagna ogni domenica i telespettatori nel percorso di approfondimento dedicato alla fede e alla vita della Chiesa.
Sotto i riflettori della televisione nazionale ci sarà soprattutto la straordinaria bellezza della Basilica, con la sua imponente facciata barocca, le raffinate decorazioni e un patrimonio artistico che racconta secoli di devozione e storia della comunità.
Ricostruita dopo il terremoto del 1693, la chiesa rappresenta uno dei simboli identitari di Ispica. I suoi spazi custodiscono testimonianze artistiche e religiose di grande valore, legate anche alla profonda devozione cittadina verso il Santissimo Cristo con la Croce.
La trasmissione televisiva sarà quindi molto più di un appuntamento liturgico: rappresenterà una vetrina nazionale per Ispica, per le sue tradizioni e per un patrimonio culturale che merita di essere conosciuto ben oltre i confini della Sicilia.
Una bella opportunità per la comunità, che potrà condividere con il pubblico italiano un luogo in cui arte, fede e identità si fondono in una testimonianza di straordinaria bellezza.
L’appuntamento è per domenica 22 novembre 2026, alle 10.55, in diretta su Rai Uno dalla Basilica della Santissima Annunziata di Ispica.
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