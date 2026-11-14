Avviso del Ministero della Salute del 12 novembre: richiamato il lotto 4406 di pomodoro datterino da 500 grammi, prodotto in uno stabilimento di Vittoria.
Necrologi: È scomparsa Rosaria Paino
14 Nov 2026 10:08
Oggi, serenamente munita dei conforti religiosi, si è spenta la signora
Rosaria Paino
vedova Adamo, di anni 90
Ne danno il triste annuncio i figli Maria e Francesco, il genero Salvatore, la nuora Cinzia, i nipoti Elisa, Alice con Giancarlo e Daniele, il fratello, le cognate ed i parenti tutti.
La camera ardente è allestita nella Cappella della Parrocchia San Pio X.
I funerali saranno celebrati domani, domenica 15 novembre, alle ore 10.00, nella Parrocchia San Pio X.
Si ringraziano sentitamente quanti vorranno onorare la memoria della cara Rosaria. Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 14 novembre 2026
Spatuzza Impresa Funebre
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