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Necrologi: È scomparsa Rosaria Paino

Necrologi: È scomparsa Rosaria Paino

14 Nov 2026 10:08
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Oggi, serenamente munita dei conforti religiosi, si è spenta la signora

Rosaria Paino
vedova Adamo, di anni 90

Ne danno il triste annuncio i figli Maria e Francesco, il genero Salvatore, la nuora Cinzia, i nipoti Elisa, Alice con Giancarlo e Daniele, il fratello, le cognate ed i parenti tutti.

La camera ardente è allestita nella Cappella della Parrocchia San Pio X.

I funerali saranno celebrati domani, domenica 15 novembre, alle ore 10.00, nella Parrocchia San Pio X.

Si ringraziano sentitamente quanti vorranno onorare la memoria della cara Rosaria. Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 14 novembre 2026

Spatuzza Impresa Funebre

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