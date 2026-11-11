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Necrologi: E’ scomparsa Enza Poidomani

Necrologi: E’ scomparsa Enza Poidomani

11 Nov 2026 22:20
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Ci ha lasciati Enza Poidomani

“La morte non è niente, sono solamente passata dall’altra parte: è come se fossi nascosta nella stanza accanto. Tutto resta esattamente com’era.”

Con immenso dolore, ne annunciano l’improvvisa scomparsa gli amati figli, gli adorati nipoti e i parenti tutti.

A Roma si è spento il suo cammino terreno, ma il suo ricordo, i suoi insegnamenti e tutto l’amore che ci ha donato continueranno a vivere nei nostri cuori.

Venerdì si terrà la camera ardente presso la propria abitazione in Via Cozzo Rotondo n. 64/A, per un momento di raccoglimento con le ceneri.

Una messa in suffragio sarà celebrata sabato 14 novembre alle ore 11:00 presso la Chiesa Sacro Cuore.

Un sincero grazie a tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Onoranze Funebri San Martino

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