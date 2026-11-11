Nel 2025 in Sicilia l’8,8% della popolazione, circa 419 mila persone, ha rinunciato almeno una volta a una visita specialistica o a un esame diagnostico. Rispetto al 2024 la quota è scesa di appena 0,2 punti. Il dato arriva dall’analisi della Fondazione Gimbe sui numeri Istat, presentata oggi durante l’audizione sulla manovra 2027 davanti alle […]
Necrologi: E’ scomparsa Enza Poidomani
11 Nov 2026 22:20
Ci ha lasciati Enza Poidomani
“La morte non è niente, sono solamente passata dall’altra parte: è come se fossi nascosta nella stanza accanto. Tutto resta esattamente com’era.”
Con immenso dolore, ne annunciano l’improvvisa scomparsa gli amati figli, gli adorati nipoti e i parenti tutti.
A Roma si è spento il suo cammino terreno, ma il suo ricordo, i suoi insegnamenti e tutto l’amore che ci ha donato continueranno a vivere nei nostri cuori.
Venerdì si terrà la camera ardente presso la propria abitazione in Via Cozzo Rotondo n. 64/A, per un momento di raccoglimento con le ceneri.
Una messa in suffragio sarà celebrata sabato 14 novembre alle ore 11:00 presso la Chiesa Sacro Cuore.
Un sincero grazie a tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Onoranze Funebri San Martino
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