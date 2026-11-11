Allarme bomba, scuole evacuate a catena a Ragusa: vertice urgente e ispezioni negli istituti, studenti in attesa

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RAGUSA – Non più soltanto tre scuole. L’allarme bomba che questa mattina ha raggiunto via mail diversi istituti scolastici si è rapidamente allargato a Ragusa e in altre città iblee: studenti fatti uscire dalle aule e trasferiti negli spazi esterni, mentre è scattato un confronto urgente tra Comune di Ragusa, Prefettura e Questura per stabilire come procedere.

La situazione è ancora in evoluzione e altre scuole si stanno muovendo in queste ore.

Tra gli istituti evacuati nel capoluogo risultano al momento il Quasimodo-Ventre, il Maria Schininà, il liceo scientifico Enrico Fermi, il Liceo delle Scienze Umane G.B. Vico dell’IIS Vico-Umberto I-Gagliardi e il Fabio Besta, la storica Ragioneria.

Gli studenti sono stati portati fuori dagli edifici e, per il momento, l’indicazione è quella di non farli rientrare nelle aule.

L’assessora comunale alla Pubblica istruzione Catia Pasta sta seguendo direttamente l’evoluzione della vicenda ed è in costante contatto con i dirigenti scolastici.

Nel corso del confronto avviato d’urgenza tra Comune di Ragusa, Prefettura e Questura è stato stabilito di mantenere precauzionalmente gli studenti all’esterno e di procedere con le verifiche degli edifici.

Negli istituti interessati dovranno quindi intervenire le forze dell’ordine e personale specializzato per effettuare le necessarie ispezioni e accertare che all’interno delle strutture non vi siano elementi di pericolo.

Soltanto dopo le verifiche sarà deciso se consentire il rientro nelle aule o mandare gli studenti a casa. Considerato però l’orario e soprattutto il tempo necessario per completare le ispezioni nei diversi edifici, appare sempre più probabile che per molti di loro la giornata scolastica possa concludersi anticipatamente.

La situazione non riguarda soltanto Ragusa.

Anche a Modica e in altri centri della provincia sono scattate procedure di sicurezza dopo l’allarme arrivato questa mattina. Il quadro è in continuo aggiornamento e le verifiche riguardano gli istituti raggiunti dalla comunicazione minatoria. A Modica risulta finora l’evacuazione in un istituto scolastico.

RagusaOggi aveva già dato notizia questa mattina dei primi casi segnalati tra Ragusa e Modica. Con il passare dei minuti, però, il numero delle scuole coinvolte è cresciuto e l’emergenza ha assunto dimensioni decisamente più ampie.

La stessa mail arrivata in scuole di tutta Italia

Non si tratta di un allarme circoscritto alla provincia iblea.

La stessa mattina numerosi istituti scolastici italiani, da Nord a Sud, hanno ricevuto messaggi contenenti minacce e l’annuncio della presenza di un ordigno, facendo scattare evacuazioni e controlli in diverse città.

La mail ricevuta oggi si presenta con la firma di un sedicente “Mikhail Andropov”, che si attribuisce la guida di un fantomatico “Vilayat di Misoginistan”.

Nel testo si sostiene, tra le altre cose, che sarebbe stato lasciato all’interno degli edifici scolastici «un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza». Il messaggio contiene inoltre pesanti minacce contro gli italiani e un riferimento a un presunto ordigno collocato nell’auto della presidente del Consiglio.

L’identità del mittente e l’attendibilità delle rivendicazioni non risultano accertate.

Il nome “Mikhail Andropov” era già comparso nei giorni scorsi in altre mail minatorie collegate alla lunga serie di falsi allarmi bomba che hanno interessato scuole, voli e altre strutture in Italia e in Europa.

Anche per questo ogni segnalazione viene comunque trattata secondo i protocolli di sicurezza e sottoposta alle necessarie verifiche.

A Ragusa, intanto, l’immagine della mattinata è quella di centinaia di studenti fuori dalle proprie scuole in attesa di sapere se potranno rientrare o se dovranno tornare a casa, mentre le forze dell’ordine si preparano a controllare gli edifici uno dopo l’altro.

La situazione resta in aggiornamento.

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