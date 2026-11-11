Carne di cavallo macellata in un casolare e venduta nelle paninoteche: blitz dei Nas

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Cavalli che non potevano finire sulle tavole, macellati in un casolare fatiscente e senza autorizzazioni, e carne venduta in una macelleria e in diverse paninoteche ambulanti della provincia di Siracusa. È il quadro ricostruito dai carabinieri del Nas di Ragusa, che questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari e un decreto di sequestro preventivo nei confronti di sette indagati.

L’operazione è stata condotta su delega della Procura di Siracusa, con il supporto dei comandi provinciali dei carabinieri di Siracusa e Ragusa. I provvedimenti sono stati firmati dal gip del Tribunale di Siracusa. Le accuse, a vario titolo, sono associazione per delinquere finalizzata alla macellazione abusiva, frode nella tracciabilità degli animali, commercio di sostanze alimentari nocive e smaltimento illecito di rifiuti speciali.

Come funzionava il giro

L’inchiesta è partita da una segnalazione della stazione dei carabinieri di Pachino ed è stata sviluppata dal Nas anche con intercettazioni telefoniche, ambientali e riprese video. Secondo gli investigatori, il gruppo comprava a prezzi molto bassi, da circuiti clandestini, cavalli registrati come non destinati al consumo umano. Gli animali venivano abbattuti e macellati in un casolare di un’azienda zootecnica locale, privo di autorizzazioni sanitarie e dei minimi requisiti igienici. La carne, potenzialmente rischiosa per la salute, finiva poi in vendita a prezzi concorrenziali.

Gli scarti della macellazione, per risparmiare sui costi, sarebbero stati abbandonati su terreni accanto a un’autostrada della provincia, creando discariche abusive di rifiuti speciali. Nel corso delle indagini sono emerse irregolarità anche in un mattatoio della provincia di Siracusa, coperte con documenti di accompagnamento dei cavalli falsificati: secondo l’accusa, con il coinvolgimento consapevole dei titolari dell’impianto e di un medico veterinario dell’Asp di Siracusa.

Veterinario ai domiciliari, sequestri per 2 milioni

Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per il veterinario dell’Asp. Sotto sequestro, nel Siracusano, sono finiti un mattatoio, una stalla, una macelleria e l’area usata come discarica abusiva lungo l’autostrada, per un valore complessivo stimato in circa due milioni di euro.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.

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