Il medico che diventa custode del cimitero. Accade a Ispica

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Un medico di trentacinque anni che, dopo un tragico episodio professionale e una profonda crisi, lascia la sanità e ricomincia come custode in un cimitero di provincia. È la storia di Santo, detto Sandro, protagonista di “Il custode del cimitero”, il romanzo dello scrittore e medico Francesco Santacroce che sabato 14 novembre alle 18 chiude a Ispica la prima edizione di “Mosaico d’Autunno”, la rassegna dell’Auser “Spaccaforno” dedicata agli autori ispicesi.

L’incontro si terrà nella sede dell’Auser, in via Leonardo da Vinci 1. Tra comicità, ironia e satira, il libro affronta la memoria, l’elaborazione del lutto, i pregiudizi sociali e la forza dei sentimenti che riemergono anche nei luoghi più inattesi.

Il programma della serata

Dopo la presentazione della giornalista Tiziana Scuto, ideatrice e coordinatrice della rassegna, il dialogo con l’autore sarà curato da Nicola Colombo, con le letture di Carmela Brafa e Maria Cappello. Sarà presente anche il presidente provinciale dell’Auser, Salvatore Garofalo, che consegnerà gli attestati agli autori che hanno animato la rassegna.

«Vogliamo valorizzare sia il ruolo istituzionale del presidente provinciale sia il momento di gratificazione per gli scrittori», spiega il presidente del circolo, Franco Denaro. «Si chiude un percorso entusiasmante – aggiunge Tiziana Scuto – che ha visto un’ampia e calorosa partecipazione di pubblico».

“Mosaico d’Autunno”, con lo slogan “La città si veste di parole”, ha avuto il sostegno dell’Unitre e del Mosaico delle Responsabilità. Nei sabati precedenti si sono alternati Milo Brafa Musicoro, Marcello Guarrasi e Saro Fronte. L’ingresso è libero. Foto di repertorio.

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