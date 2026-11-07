Intelligenza artificiale e umanesimo, a Ragusa il libro di Pira e Reina

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Intelligenza artificiale, social network, scuola ed educazione: è su questi temi che si è acceso il dibattito alla Libreria Flaccavento, nel centro storico di Ragusa, durante la presentazione del libro “Conversazioni sull’umanità con Francesco Pira: dialoghi con Pietro Salvatore Reina verso un umanesimo digitale”.

A raccontarlo sono stati gli stessi autori: il sociologo Francesco Pira, professore associato all’Università di Messina, e Pietro Salvatore Reina, docente e studioso di temi umanistici e religiosi. Al centro, le trasformazioni culturali e antropologiche di questi anni, il ruolo della comunicazione e l’idea di un nuovo umanesimo che metta la persona al centro del cambiamento.

Dopo la presentazione la parola è passata al pubblico, con domande, osservazioni e testimonianze. «Ogni presentazione di questo libro diventa un’occasione preziosa per ascoltare punti di vista diversi e riflettere insieme sulle sfide che la nostra società è chiamata ad affrontare», ha detto Pira. «Il dialogo resta uno strumento indispensabile per comprendere la complessità del presente e costruire percorsi di speranza».

Per Reina «l’incontro di Ragusa ha confermato quanto sia forte il bisogno di momenti di confronto autentico. Le persone avvertono l’esigenza di interrogarsi sul significato dell’essere umani in una fase storica segnata da profondi cambiamenti culturali e tecnologici».

Gli autori

Francesco Pira insegna Sociologia dei processi culturali e comunicativi al Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina ed è condirettore della rivista Addiction & Social Media Communication. Tra le sue oltre 80 pubblicazioni ci sono “Figli delle App” (2020) e “La violenza in un click” (con C. Mento, 2023). Pietro Salvatore Reina insegna Religione all’Istituto comprensivo Merano 1, è laureato in Lettere all’Università di Catania e ha conseguito il Magistero in Scienze religiose all’Issr “San Luca” di Catania.

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