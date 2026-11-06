Carabinieri, il Calendario 2027 racconta “Gli sguardi che proteggono”

Dialogo, presenza sul territorio, un punto di riferimento per la popolazione. Il Calendario Storico dell’Arma 2027 – 94ma edizione, è stato presentato stamani dal colonnello Carmine Rosciano, comandante provinciale dell’Arma. Nelle pagine, i volti dei militari – protagonisti delle fotografie di Franco Cappellari – che nei dodici reparti e specialità rappresentati nel calendario, animano l’azione dei carabinieri nei territori.
Non sono mancati i riferimenti al ricorso dei reparti in alcune delle più complesse operazioni svolte nel territorio ibleo dal rapimento del giovane a Scicli (liberato a Siracusa con l’intervento del Gis) ai rilievi del ris nei complessi casi di omicidio per i quali sono stati identificati i presunti colpevoli, senza dimenticare il valore delle Stazioni territoriali. Aldo Cazzullo ha firmato la prefazione, mentre Ferruccio De Bortoli e Bruno Vespa hanno curano i testi delle tavole mensili.
Stazioni territoriali quindi i volontari oltre ai Nuclei radiomobile, Servizio navale, unità cinofile, i Forestali e i reparti a cavallo, senza dimenticare motociclisti, il GIS e i Corazzieri oltre agli elicotteristi e i droni, il RIS e i reparti a tutela di arte e lavoro. Un’opera storica tradotta in otto lingue, oltre a sardo e friulano e che non dimentica la solidarietà: il calendario da tavolo dedicato al Servizio radiomobile sostiene l’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma, parte dei ricavati dell’agenda va all’ospedale Bambino Gesù di Roma, mentre quella del planner al Santobono Pausilipon di Napoli. ( Foto e video Giada Drocker)
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997.
Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004.
Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica.
Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video.
Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2.
Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.
Dal decreto regionale da 160 milioni per 2.917 assunzioni nella sanità territoriale, all'Asp di Ragusa vanno 10,4 milioni. Intanto Schifani chiede la decadenza dei manager che non riportano i conti in equilibrio.
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