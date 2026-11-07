Ragusa, cento mostre in dieci anni nella stessa sala: arriva la collettiva numero 100

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Cento mostre in dieci anni, tutte nella stessa sala. Il Centro di aggregazione culturale di via Mario Leggio 174, a Ragusa, festeggia il traguardo con una collettiva celebrativa, la numero 100, curata da Amedeo Fusco: resta aperta dal 14 al 26 novembre e si inaugura sabato 14 novembre alle 19.

Il conto parte dal 2016. In questi dieci anni il Centro ha ospitato cento esposizioni nella stessa sede, diventando un punto di riferimento per artisti, appassionati e operatori culturali. Un risultato che, secondo il curatore, non ha eguali: «Da quanto abbiamo potuto verificare, siamo l’unica associazione che in dieci anni, all’interno dello stesso spazio, sia riuscita a raggiungere un numero così elevato di mostre a livello nazionale ed europeo».

«Abbiamo voluto pensare a questo momento come a una festa per tutti coloro che hanno condiviso il nostro cammino – spiega Fusco –. Raggiungere la mostra numero cento nello stesso luogo non è soltanto un traguardo simbolico ma la dimostrazione concreta di un lavoro continuo, portato avanti con passione e determinazione».

La collettiva riunirà opere e percorsi artistici che hanno segnato la storia del Centro. «In questi anni abbiamo contribuito a rendere più effervescente la vita culturale della città di Ragusa e dell’intera provincia – aggiunge il curatore –. Abbiamo cercato di offrire spazi di espressione a numerosi artisti e di creare occasioni di incontro attorno all’arte e alla creatività. Questo risultato ci incoraggia a continuare sulla strada intrapresa».

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