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Scicli, Larissa Rolley racconta il mondo attraverso la fotografia. Appuntamento allo spazio fotografico Mania

Scicli, Larissa Rolley racconta il mondo attraverso la fotografia. Appuntamento allo spazio fotografico Mania

05 Nov 2026 10:16
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Un viaggio intorno al mondo, attraverso immagini, incontri, culture e storie di vita. È l’esperienza che la fotografa americana Larissa Rolley condividerà questa sera, alle ore 19:00, a Scicli, ospite dello Spazio Fotografico di Gianni Mania, in Corso Mazzini.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere da vicino il suo percorso artistico e ascoltare il racconto di un viaggio fotografico che l’ha portata a esplorare luoghi e realtà differenti, trasformando la fotografia in uno strumento di conoscenza e scoperta. Il progetto, dal titolo evocativo “Oltre i confini – Viaggi, fotografia e incontri”, racchiude una filosofia di viaggio che va ben oltre la semplice visita di nuovi Paesi: significa entrare in contatto con le persone, osservare le diversità culturali, cogliere dettagli, emozioni e frammenti di quotidianità che spesso sfuggono a uno sguardo frettoloso.

Attraverso le sue fotografie, Larissa Rolley invita a guardare il mondo da prospettive differenti, mettendo al centro il valore dell’incontro e della condivisione. La fotografia diventa così un linguaggio universale, capace di raccontare storie e creare connessioni anche quando lingue e tradizioni sono diverse.

L’appuntamento negli spazi di Gianni Mania si propone come un’interessante occasione di confronto culturale e di approfondimento sul rapporto tra fotografia e viaggio, ma anche come un invito a superare i propri orizzonti e lasciarsi sorprendere dalla ricchezza del mondo. Una serata dedicata alle immagini e ai racconti di chi ha fatto della curiosità e della scoperta una strada da percorrere, portando con sé la macchina fotografica come compagna di viaggio.

(Foto di Larissa Rolley)

© Riproduzione riservata

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.