Ragusa celebra Andrea Camilleri con la mostra “Identità, scoperta e conoscenza”

Dal 7 al 22 febbraio 2026, il Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” di Ragusa ospiterà la mostra “Andrea Camilleri. Identità, scoperta e conoscenza”, a cura di Amedeo Fusco, un progetto espositivo dedicato a uno dei più grandi autori della cultura italiana contemporanea.

La mostra rientra nelle celebrazioni del Centenario della nascita di Andrea Camilleri e si propone di esplorare la vita, le opere e l’impatto culturale dello scrittore siciliano. Attraverso un percorso che combina documenti, fotografie e approfondimenti critici, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire aspetti meno noti della personalità e della creatività di Camilleri, dal suo impegno civile alla sua profonda attenzione alla realtà sociale italiana.

L’iniziativa, aperta al pubblico, rappresenta un’occasione unica per appassionati, studenti e cittadini di avvicinarsi a un maestro della narrativa italiana, riscoprendo il suo contributo alla cultura e alla società contemporanea. Il Centro Mimì Arezzo si conferma così come un luogo di incontro culturale e promozione del sapere, capace di unire arte, letteratura e comunità.

