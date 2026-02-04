L’annuncio è arrivato da parte del direttore generale Pino Drago, nel corso della inaugurazione del CPA al Busacca di Scicli. Tutte le donne in stato di gravidanza potranno usufruire dei servizi loro necessari durante il periodo di gestazione all’interno del reparto di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale ”Guzzardi” di Vittoria. L’ufficialità è stata data Pino Drago […]
Ragusa celebra Andrea Camilleri con la mostra “Identità, scoperta e conoscenza”
04 Feb 2026 13:10
Dal 7 al 22 febbraio 2026, il Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” di Ragusa ospiterà la mostra “Andrea Camilleri. Identità, scoperta e conoscenza”, a cura di Amedeo Fusco, un progetto espositivo dedicato a uno dei più grandi autori della cultura italiana contemporanea.
La mostra rientra nelle celebrazioni del Centenario della nascita di Andrea Camilleri e si propone di esplorare la vita, le opere e l’impatto culturale dello scrittore siciliano. Attraverso un percorso che combina documenti, fotografie e approfondimenti critici, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire aspetti meno noti della personalità e della creatività di Camilleri, dal suo impegno civile alla sua profonda attenzione alla realtà sociale italiana.
L’iniziativa, aperta al pubblico, rappresenta un’occasione unica per appassionati, studenti e cittadini di avvicinarsi a un maestro della narrativa italiana, riscoprendo il suo contributo alla cultura e alla società contemporanea. Il Centro Mimì Arezzo si conferma così come un luogo di incontro culturale e promozione del sapere, capace di unire arte, letteratura e comunità.
