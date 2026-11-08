Modica, Simona Lo Iacono apre “Voci di donne” con “Joanna degli incanti”

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Sarà Simona Lo Iacono ad aprire la stagione 2026/2027 della rassegna letteraria “Voci di donne”, dal titolo “Il potere delle storie”. Venerdì 13 novembre alle 18, a Palazzo Sant’Anna, sede dell’Ente Liceo Convitto di Modica, la scrittrice presenterà il suo nuovo romanzo, “Joanna degli incanti”. La rassegna proseguirà fino ad aprile 2027.

Il romanzo è ambientato a Palermo nel 1640: una monaca carmelitana, Joanna De Austa, è rinchiusa nelle prigioni della Santa Inquisizione senza conoscere il motivo dell’arresto e, per rassicurare un misterioso compagno di cella, comincia a raccontare la sua vita. L’infanzia segnata dalla perdita del padre, lo zio vescovo che le trasmette l’amore per la poesia, le arti e le lingue straniere, l’amicizia con Nucidda, una bambina cieca da cui impara un nuovo modo di vedere. Una storia vera, trasformata in romanzo, di lutti e rinascite sul cammino delle donne verso la libertà.

Simona Lo Iacono, nata a Siracusa nel 1970, è magistrato alla Corte d’appello di Catania. Tra i suoi romanzi “Le streghe di Lenzavacche”, vincitore del Premio Chianti e tra i dodici finalisti del Premio Strega 2016, “La tigre di Noto”, Premio Città di Erice 2022, e “Virdimura” (Guanda, 2024), vincitore del Premio Vittorini e del Premio Asti d’Appello.

Gli incontri della rassegna sono gratuiti, con prenotazione via WhatsApp, e si chiudono con una degustazione.

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