AIL Ragusa, vent’anni accanto ai malati del sangue: il convegno guarda al futuro

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Due giornate di confronto per celebrare vent’anni di attività accanto ai pazienti onco-ematologici e alle loro famiglie. Si è chiuso a Ragusa il convegno “20 Anni di AIL Ragusa – Dati, Sfide e Nuove Prospettive”, che il 6 e 7 novembre ha riunito istituzioni, medici, ricercatori, professionisti sanitari, volontari e pazienti.

L’anniversario è stato l’occasione per ripercorrere il cammino dell’associazione nel territorio ibleo, fare il punto sui progressi della ricerca scientifica e indicare le nuove sfide per migliorare l’assistenza e la qualità della vita di chi affronta una malattia del sangue. “Un traguardo importante da celebrare, ma soprattutto un nuovo slancio per rafforzare il sostegno ai pazienti onco-ematologici e alle loro famiglie. Queste due giornate ci lasciano emozione, orgoglio e una rinnovata consapevolezza dell’impegno che ci attende. Non un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza per continuare a crescere e migliorare i servizi a favore della comunità”, dichiara la presidente di AIL Ragusa, Cettina Migliorisi.

La prima giornata, con il presidente nazionale AIL Pino Toro e il presidente della Fondazione GIMEMA, il professore Marco Vignetti, ha messo al centro il valore della ricerca scientifica: è stato ribadito quanto gli investimenti nella ricerca indipendente siano fondamentali per costruire nuove prospettive di cura, e ogni anno AIL destina risorse importanti a questo obiettivo. Gli approfondimenti sui dati epidemiologici regionali e provinciali hanno offerto un quadro delle caratteristiche e della diffusione delle malattie ematologiche.

La seconda giornata è stata dedicata alla storia ventennale dell’associazione, alla gestione del paziente, al sostegno psicologico, ai servizi di assistenza e alle testimonianze di chi ha incontrato AIL durante il proprio percorso di malattia.

Dal confronto sono emerse anche le priorità per il futuro. Come ha sottolineato il presidente nazionale Toro, sarà fondamentale dare più spazio alla sensibilizzazione sulla prevenzione, promuovendo stili di vita sani e una maggiore attenzione al rapporto tra salute e ambiente. Tra le sfide anche il potenziamento del supporto psicologico, un servizio che sta avendo un riscontro significativo tra pazienti e familiari, e una maggiore attenzione al benessere complessivo della persona, con nuove opportunità come l’estetica oncologica: trattamenti specifici che aiutano ad alleviare gli effetti cutanei e psicologici delle terapie, per preservare autostima, dignità e qualità della vita.

Tutto questo si affianca ai servizi già attivati da AIL Ragusa, che saranno consolidati: dal trasporto dei pazienti verso le strutture sanitarie alla consegna dei farmaci a domicilio, fino alle altre forme di accompagnamento e assistenza. Un’altra sfida sarà aprire sempre di più l’associazione ai giovani, favorendo il ricambio, la partecipazione e una nuova cultura del volontariato e della solidarietà.

“Un obiettivo comune continua a guidare il suo impegno: sostenere la ricerca, promuovere la prevenzione, migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie e contribuire a costruire un futuro senza cancro”, aggiunge la presidente Migliorisi.

Il futuro di AIL Ragusa passa anche dalle prossime raccolte fondi. Da dicembre, con il tradizionale appuntamento delle Stelle di Natale AIL, i volontari torneranno nelle piazze della provincia di Ragusa per raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell’assistenza. “Un’occasione per rinnovare il legame con la comunità e ricordare che ogni contributo può fare la differenza. Vi aspettiamo numerosi in piazza!”, conclude Cettina Migliorisi.

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