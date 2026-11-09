Natale in Sicilia, la Regione punta sui presepi viventi iblei: le date di Ispica

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Ci sono anche i presepi viventi del Ragusano nella campagna con cui l’assessorato regionale al Turismo presenta il Natale in Sicilia, «dai presepi alle tavole delle feste». E per quello di Ispica sono già fissate le date: la XXIX edizione del Presepe vivente si terrà il 20, 25, 26 e 27 dicembre 2026 e l’1, il 3 e il 6 gennaio 2027.

A Ispica, ricorda il Dipartimento regionale del Turismo, la tradizione presepiale è legata agli scenari della Cava d’Ispica: il percorso si snoda tra il centro storico e le grotte di Spaccaforno, con la Natività affiancata da figuranti e antichi mestieri e lavorazioni manuali.

Nella stessa vetrina compaiono Giarratana e Monterosso Almo, dove sono le strade e gli angoli dei centri storici a trasformarsi in un presepe diffuso, tra figuranti, botteghe, forni e ambientazioni che riportano alla vita quotidiana delle comunità rurali. A Monterosso Almo, nel quartiere Matrice, quest’anno il Presepe vivente arriva alla 40ª edizione. Gli altri presepi citati dalla Regione sono quelli di Sutera, Licodia Eubea e Custonaci, oltre all’itinerario dei presepi di Caltagirone.

Il Ragusano compare anche nel capitolo dedicato alla tavola: tra le preparazioni natalizie più caratteristiche del territorio la Regione indica le scacce, accanto allo sfincione di Palermo e alle crispelle di riso al miele di Catania.

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