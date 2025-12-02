Monterosso Almo, torna il Presepe Vivente: la 39ª edizione incanta la Sicilia e rievoca la magia degli anni ’50

Monterosso Almo si prepara a riaccendere la magia del Natale con la trentanovesima edizione del suo celebre presepe vivente, organizzato dall’associazione “Amici del presepe”. Un evento simbolo dell’identità siciliana che, da quasi quarant’anni, trasforma il suggestivo quartiere Matrice in un’autentica finestra sul passato, riportando alla luce la vita, i ritmi e i valori della Sicilia contadina degli anni Cinquanta.

Considerato tra i presepi viventi più affascinanti dell’isola, quello di Monterosso Almo è il frutto di un lavoro meticoloso di rievocazione storica. Le stradine in pietra, le case antiche e le botteghe ricostruite fedelmente accolgono visitatori di ogni età in un percorso immersivo che celebra mestieri ormai scomparsi e tradizioni che resistono al tempo. L’atmosfera si arricchisce della presenza di artigiani che interpretano antichi ruoli come il “curdaru”, il “firraru”, la “lavannara” o lo “scarparu”, figure che riportano in vita un mondo semplice e laborioso, fatto di mani sapienti e relazioni autentiche.

L’edizione di quest’anno prende forma grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale, dell’Assemblea regionale siciliana, della Regione Siciliana e del Libero consorzio comunale. Le date da segnare sul calendario sono il 26 e il 28 dicembre, l’1, il 4 e il 6 gennaio: giorni in cui il quartiere Matrice tornerà a riempirsi di luci, suoni e presenze in un’atmosfera sospesa tra fede, storia e suggestione.

Il presidente Mario Accomando esprime una soddisfazione condivisa da tutta l’associazione: «Siamo certi che anche quest’anno i visitatori rimarranno incantati davanti alla scena della Natività, rappresentata con la cura e la poesia che ci contraddistinguono. Ritrovare i Magi, l’asinello, il bue, Maria, Giuseppe e il Bambin Gesù nel cuore del quartiere Matrice significa rivivere il Natale nella sua essenza più profonda, in un contesto che continua a emozionare».

Il presepe vivente di Monterosso Almo si conferma così uno degli appuntamenti più attesi del Natale siciliano, capace di unire bellezza, memoria e una forte identità territoriale. Per informazioni e prenotazioni sono attivi i numeri 333.1172737 e 392.6944724.

