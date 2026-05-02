“Repubblica a chiamata diretta: Premierato e deriva plebiscitaria”: si presenta a Vittoria il libro di Piero Gurrieri

Sarà presentato questo pomeriggio, alle 17,30, all’Antico convento di Vittoria, nella sala delle Capriate, il libro di Piero Gurrieri “Repubblica a chiamata diretta. Premierato e deriva plebiscitaria”. Saranno presenti le senatrici Ketty diamante ed Enza Rando, il deputato Filippo Scerra, Bruno Giordano, magistrato di Cassazione e il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. Concluderà l’autore del libro, Piero Gurrieri, avvocato amministrativista. Modererà i lavori Peppe Scifo, membro della segretaria nazionale della Cgil.

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