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“Repubblica a chiamata diretta: Premierato e deriva plebiscitaria”: si presenta a Vittoria il libro di Piero Gurrieri
02 Mag 2026 12:43
Sarà presentato questo pomeriggio, alle 17,30, all’Antico convento di Vittoria, nella sala delle Capriate, il libro di Piero Gurrieri “Repubblica a chiamata diretta. Premierato e deriva plebiscitaria”. Saranno presenti le senatrici Ketty diamante ed Enza Rando, il deputato Filippo Scerra, Bruno Giordano, magistrato di Cassazione e il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. Concluderà l’autore del libro, Piero Gurrieri, avvocato amministrativista. Modererà i lavori Peppe Scifo, membro della segretaria nazionale della Cgil.
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