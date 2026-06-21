Emergenza incendi: roghi da Pozzallo a Marina di Ragusa e Scoglitti. Appello alla prevenzione

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Con l’arrivo delle alte temperature torna puntuale anche l’allarme incendi nel territorio ibleo. Le ultime ore hanno visto impegnati i vigili del fuoco in diversi interventi, da Pozzallo a Ragusa fino a Scoglitti, con situazioni di diversa gravità ma tutte accomunate dalla necessità di mantenere alta l’attenzione sul rischio incendi.

Un fenomeno che, ogni estate, si ripropone e che spesso trova terreno fertile anche a causa di situazioni che potrebbero essere prevenute. In particolare, la presenza di sterpaglie e vegetazione incolta rappresenta uno dei principali fattori di rischio, nonostante le ordinanze emanate dai Comuni che impongono ai proprietari dei terreni la pulizia delle aree e la rimozione del materiale facilmente infiammabile.

Uno degli interventi più impegnativi delle ultime ore ha riguardato la zona di contrada Castellana, a Marina di Ragusa, dove un vasto incendio, divampato ieri pomeriggio, ha richiesto un lungo lavoro da parte delle squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato un’ampia area con vegetazione e sterpaglie, mettendo sotto pressione i soccorritori che hanno operato a lungo per circoscrivere il rogo e soprattutto scongiurare il coinvolgimento delle abitazioni.

Un episodio che riaccende il tema della prevenzione: terreni non adeguatamente ripuliti possono trasformarsi, con il caldo e il vento, in potenziali fronti di pericolo per persone, abitazioni e infrastrutture.

Un altro intervento si è registrato nella notte a Scoglitti, intorno alle 4, dove le fiamme hanno interessato un chiosco adibito alla vendita di pizze, in via Vincenzo Malfà. In questo caso il rogo ha coinvolto principalmente materiale presente nella struttura, tra cui cartoni delle pizze, e le ipotesi al vaglio sono quelle di un gesto vandalico o di un corto circuito dell’impianto elettrico. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l’area.

Non ha invece destato particolari preoccupazioni l’incendio divampato nelle ore precedenti alle porte di Pozzallo, dove sono state interessate alcune aree con sterpaglie. Anche in questo caso l’intervento tempestivo ha consentito di evitare conseguenze più gravi.

Gli episodi delle ultime ore riportano dunque l’attenzione su un problema che riguarda l’intero territorio provinciale. Da un lato la necessità di una maggiore responsabilità da parte dei proprietari dei terreni, chiamati a rispettare le prescrizioni contenute nelle ordinanze antincendio; dall’altro l’importanza di comportamenti corretti da parte dei cittadini.

La prevenzione resta il primo strumento per evitare che piccoli focolai possano trasformarsi in emergenze più difficili da gestire, mentre i vigili del fuoco continuano a garantire il presidio sul territorio per fronteggiare una stagione che, come ogni anno, si annuncia delicata sul fronte incendi.

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