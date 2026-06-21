Controlli straordinari della Polizia a Modica: nel mirino scooter e monopattini elettrici

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Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Modica con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, con il supporto della Sezione Polizia Stradale di Ragusa, hanno effettuato una serie di controlli straordinari nelle principali arterie cittadine, sia nel centro storico di Modica Bassa che nella zona di Modica Alta. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e vigilanza finalizzate a garantire una maggiore sicurezza della circolazione stradale e a contrastare comportamenti irregolari alla guida.

Particolare attenzione è stata riservata ai veicoli a due ruote e ai monopattini elettrici, soprattutto alla luce delle recenti disposizioni normative che hanno introdotto nuovi obblighi per gli utenti, tra cui l’utilizzo del casco omologato e il possesso del contrassegno identificativo. Nel corso dei controlli sono stati verificati complessivamente 30 motoveicoli e 25 monopattini elettrici. Gli agenti hanno inoltre identificato 80 persone, tra cui 20 cittadini stranieri.

L’attività ispettiva ha portato alla contestazione di 20 violazioni al Codice della Strada. Le infrazioni più frequenti hanno riguardato l’alterazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli, il mancato utilizzo del casco protettivo, la circolazione con revisione scaduta e l’assenza del contrassegno identificativo obbligatorio per i monopattini elettrici. In tre casi le irregolarità accertate hanno comportato anche il sequestro del veicolo e il contestuale ritiro dei documenti di circolazione.

L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta soprattutto nei confronti dei mezzi a due ruote, spesso protagonisti di comportamenti pericolosi o di modifiche non autorizzate che possono compromettere la sicurezza degli utenti della strada. Dal Commissariato fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane con ulteriori servizi straordinari sul territorio, finalizzati sia alla prevenzione degli incidenti sia alla diffusione di una maggiore cultura del rispetto delle regole.

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