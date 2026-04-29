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“Per un Mediterraneo di Pace”. Concerto per coro ed orchestra a Noto diretto da mons. Marco Frisina
29 Apr 2026 09:57
Appuntamento alle 20.30 con il concerto di musica sacra diretto da Mons. Marco Frisina, direttore del Coro della Diocesi di Roma, nella Cattedrale di San Nicolò a Noto. Mons. Marco Frisina dirigerà i Cori riuniti della Diocesi di Roma con l’Orchestra ArSonorum ed il solista del Coro della Diocesi di Roma, Matteo Vizzani. Attesa anche l’esibizione del “Coro di Voci Bianche” diretto dalla Maestra Lina Pluchino. Un evento di musica sacra impreziosito da protagonisti di grande valore per un Mediterraneo di pace con mons. Marco Frisina al quale il territorio è molto legato. Ad accogliere i musicisti ed i componenti dei cori riuniti della Diocesi di Noto sarà il vescovo mons. Salvatore Rumeo.
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