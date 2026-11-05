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Santa Croce, un gazebo e un’urna anonima per raccogliere le idee dei cittadini

Santa Croce, un gazebo e un’urna anonima per raccogliere le idee dei cittadini

05 Nov 2026 21:44
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Che cosa andrebbe migliorato a Santa Croce Camerina? Il Laboratorio Politico Camarinense lo chiede direttamente ai cittadini: domenica 8 novembre, dalle 9 alle 13, sarà presente con un gazebo in piazza Vittorio Emanuele II per incontrare la comunità e raccogliere idee, suggerimenti e proposte per il futuro del paese.

Attraverso un’apposita urna ogni cittadino potrà indicare, in forma anonima, fino a tre priorità: dai servizi alla sicurezza, dall’ambiente alla gestione dei rifiuti, fino alla valorizzazione del patrimonio e allo sviluppo economico e turistico. Un tema, quello dei rifiuti, su cui il gruppo era già intervenuto sul caso del centro di raccolta.

«Non si tratta di un semplice momento di ascolto – spiegano dal Laboratorio – ma di un percorso di partecipazione che vuole mettere a sistema le esperienze amministrative, le competenze e la visione politica del Laboratorio con le esigenze e le aspettative della comunità». E ancora: «Abbiamo idee, esperienze e una visione per Santa Croce. Ma crediamo che una buona politica debba saperle mettere a confronto con chi questo paese lo vive ogni giorno. Il futuro del nostro paese non si decide da soli. Si costruisce insieme».

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.