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Santa Croce, un gazebo e un’urna anonima per raccogliere le idee dei cittadini
05 Nov 2026 21:44
Che cosa andrebbe migliorato a Santa Croce Camerina? Il Laboratorio Politico Camarinense lo chiede direttamente ai cittadini: domenica 8 novembre, dalle 9 alle 13, sarà presente con un gazebo in piazza Vittorio Emanuele II per incontrare la comunità e raccogliere idee, suggerimenti e proposte per il futuro del paese.
Attraverso un’apposita urna ogni cittadino potrà indicare, in forma anonima, fino a tre priorità: dai servizi alla sicurezza, dall’ambiente alla gestione dei rifiuti, fino alla valorizzazione del patrimonio e allo sviluppo economico e turistico. Un tema, quello dei rifiuti, su cui il gruppo era già intervenuto sul caso del centro di raccolta.
«Non si tratta di un semplice momento di ascolto – spiegano dal Laboratorio – ma di un percorso di partecipazione che vuole mettere a sistema le esperienze amministrative, le competenze e la visione politica del Laboratorio con le esigenze e le aspettative della comunità». E ancora: «Abbiamo idee, esperienze e una visione per Santa Croce. Ma crediamo che una buona politica debba saperle mettere a confronto con chi questo paese lo vive ogni giorno. Il futuro del nostro paese non si decide da soli. Si costruisce insieme».
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