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Ragusa Ibla, torna DanzArt: flamenco, danza e Rosa Balistreri per raccontare la donna
05 Nov 2026 09:44
Il flamenco, la danza contemporanea, la musica popolare siciliana. E al centro la donna, «non come immagine da osservare, ma come persona che racconta la propria storia». Torna a Ragusa Ibla il DanzArt Festival: la XII edizione, dal titolo «Donna, corpo, voce, memoria», si svolgerà il 7, 8, 11 e 12 novembre all’Auditorium San Vincenzo Ferreri, con ingresso libero.
La rassegna è promossa dall’associazione Maria Taglioni, con la direzione artistica di Cetty Schembari, la mediazione culturale di Isabella Papiro e il patrocinio del Comune di Ragusa. In programma spettacoli, performance, musica e un laboratorio, sui temi della libertà, degli stereotipi, della violenza, della memoria e del ruolo delle donne.
«Il corpo sa dire ciò che le parole spesso non riescono ad esprimere – spiega Cetty Schembari –. Per questo abbiamo scelto la danza, la musica e la voce per parlare di donne: di libertà e dignità, di fragilità e autonomia, di violenza e memoria. Desideriamo che il pubblico si fermi, senta e poi si confronti».
Il programma
Sabato 7 novembre, ore 20: «Alma de Mujer» della compagnia Coral Arte Flamenco, uno spettacolo al femminile tra danza, musica dal vivo e poesia. In scena Deborah Idelia Brancato, solista, e Carmen Pancamo, con Marcello Savona alla chitarra e alla voce e Valentina Bottino alle percussioni.
Domenica 8 novembre, dalle 18: spazio alla danza contemporanea. Si comincia con «Improvvisazione #1» di Luca Occhipinti, performance creata apposta per l’Auditorium. Alle 18.30 «Sulla Donna», terzo capitolo del progetto della compagnia Muxarte, coreografia di Giuseppe Muscarello con Gaia Macaluso e Grazia Montelione, ispirato a Egon Schiele. Alle 19 chiude «Belle, Buone e Brave» di e con Dora Schembri, con Agnese Polizzotti al clarinetto.
Mercoledì 11 novembre: alle 18 la pedagogista e musicoterapeuta Gabriella Campo guida «Donne, i sentieri dell’anima», laboratorio di danza in cerchio aperto a tutti. Alle 20 «Sutta lu cielu di Sicilia, Rosa», omaggio a Rosa Balistreri e alle donne del Sud con la compagnia In Scena, Faciti Rota e Danzaria: Saro Tribastone alla chitarra battente, Andrea Chessari a percussioni e tamburo a cornice, Turi Dipasquale alla voce, coreografia di Terry D’Antoni.
Giovedì 12 novembre, ore 9.30: matinée per le scuole «Donna: il coraggio delle emozioni» con la compagnia Gruppo Danza Oggi, in collaborazione con gli assessorati comunali alla Pubblica istruzione e alle Politiche per l’inclusione. Lo spettacolo affronta con il linguaggio del corpo temi come il disagio e la violenza sulle donne.
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