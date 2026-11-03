Melodica, Emil Ribarski porta a Ragusa i Preludi di Chopin e i Quadri di Mussorgskij

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Ventiquattro preludi e una galleria di quadri da attraversare con le orecchie. Sabato 7 novembre alle 20.30 (ingresso dalle 20) l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospita il pianista macedone Emil Ribarski per «Quando la musica diventa colore», secondo appuntamento della 32ª stagione di Melodica – La Musica dell’Anima, la rassegna diretta da Diana Nocchiero.

In apertura i 24 Preludi op. 28 di Chopin, proposti integralmente: un’opera a cui Ribarski ha dedicato il dottorato in Interpretazione pianistica, sotto la guida di Hüseyin Sermet. Nella seconda parte «I Quadri di un’esposizione» di Mussorgskij, ispirati ai dipinti di Viktor Hartmann, fino alla monumentale «Grande Porta di Kiev». «Un viaggio musicale in cui il pianoforte rivela tutta la ricchezza dei suoi colori orchestrali, dalla delicatezza poetica di Chopin alla forza visionaria di Mussorgskij», spiega Nocchiero.

Figlio d’arte, Ribarski si è formato tra Skopje, l’Accademia Angelica Constantiniana di Roma e il Conservatorio Čajkovskij di Mosca. Ha vinto tra gli altri il primo premio all’Ars Kosova, all’Interfest di Bitola e il Premio Filippo Trevisan, si è esibito in oltre quindici Paesi, da Vienna a New York, e nel 2025 a Piano City Milano.

Biglietto intero 10 euro, under 25 5 euro, 2 euro per gli studenti di scuole di musica, licei musicali e conservatori, gratis per i bambini fino a 8 anni. Informazioni e prenotazioni al 349 2993208, anche su WhatsApp, o ad associazione.melodica@gmail.com.

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