Melodica torna a Ragusa: sedici concerti per attraversare la musica senza confini

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Sedici appuntamenti, otto mesi di programmazione e un viaggio che attraverserà epoche, generi e linguaggi differenti. Torna a Ragusa “Melodica – La Musica dell’Anima”, la rassegna musicale internazionale diretta dalla pianista Diana Nocchiero, giunta alla sua 32ª edizione.

Dopo l’anteprima del 19 settembre con i giovani pianisti Giulia Fleres, Sofia Milone ed Enrico Guccione, la stagione prenderà ufficialmente il via sabato 24 ottobre 2026 e accompagnerà il pubblico fino al 4 giugno 2027. Tutti i concerti si terranno alle 20.30 all’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa, in via G. Matteotti 61.

Il programma mette insieme pianoforte, violino, chitarra, fisarmonica, clarinetto, sax, violoncello e voci. Classica e jazz, repertorio romantico e contemporaneo, ritmi latini e colonne sonore cinematografiche convivono in un cartellone costruito attorno all’idea della musica come linguaggio capace di superare generazioni e appartenenze.

Ad aprire la stagione sarà il Galà “La grande notte di archi e tasti”, con Ljubisha Kirovski al violino e Maja Shutevska-Kirovska al pianoforte. Seguiranno Emil Ribarski il 7 novembre e Sihana Badivuku con Maja Kastratovic il 21 novembre. Dicembre vedrà protagonisti Claudia Aiello, il duo pianistico Marco Schiavo-Sergio Marchegiani e, il 23, l’Ensemble di Clarinetti Ibleo con un appuntamento dedicato alle atmosfere natalizie.

Il 2027 si aprirà il 16 gennaio con “Dal Grande Cinema alla Classica: Note da Oscar”, seguito dagli appuntamenti con Claudio Massola e Alessandro Delfino, Paola Caldarella e Cristina Gianino, Mario Romeo, Antonio Soria, Daniela Gentile e Caterina Imbrogno e il Mefitis Quartet. A maggio arriveranno Maurizio Di Fulvio e il duo Luca Provenzani-Fabiana Barbini. Gran finale il 4 giugno con il TetraSax Quartet e “Oltre il Suono: un Viaggio a Quattro Voci”.

Particolare attenzione è stata riservata ai giovani e all’accessibilità. L’abbonamento ai sedici concerti costa 70 euro, ridotti a 60 per chi lo acquista entro il 18 ottobre e a 30 euro per gli under 25. Chi farà abbonare un amico riceverà inoltre quattro biglietti omaggio per un concerto a scelta. I singoli ingressi costeranno 10 euro, 5 per gli under 25 e appena 2 euro per gli studenti di scuole di musica, licei musicali e conservatori. Ingresso gratuito fino agli 8 anni. Gli abbonamenti sono disponibili alla libreria Ubik di Ragusa.

“In un tempo in cui si sente sempre più forte il bisogno di bellezza, di ascolto e di occasioni per stare insieme, Melodica offre uno spazio in cui fermarsi, ascoltare e lasciarsi coinvolgere”, sottolinea Diana Nocchiero. Una filosofia che sintetizza il senso della nuova stagione: non soltanto una successione di concerti, ma sedici occasioni per scoprire quanto diversi possano essere i modi attraverso i quali la musica riesce ad arrivare alla stessa destinazione, l’emozione.

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