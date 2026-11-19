Ragusa, Casamatta apre la stagione con «Oh, Dio mio!»: Dio dalla psicologa

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un pomeriggio di gennaio, lo studio di una psicologa e un paziente che chiede di essere chiamato soltanto «Signor D». Non ha mai avuto un padre né una madre, dice di essere un artista conosciuto, sa cose che nessuno dovrebbe sapere e avverte che, se non potrà parlare con qualcuno, potrebbe succedere qualcosa di terribile. Comincia così «Oh, Dio mio!», la commedia della drammaturga israeliana Anat Gov che apre la stagione teatrale di Casamatta Spazio Creativo a Ragusa.

A dirigerla e interpretarla sono Valentina Ferrante e Massimo Leggio. La psicologa, Ella, accetta di ricevere lo strano paziente senza immaginare chi abbia davvero davanti: da quella seduta impossibile nasce una commedia ironica e irriverente.

Potere, dolore, perdono e fede

«Attraverso il dialogo tra i due protagonisti – spiega Massimo Leggio, anche direttore artistico della rassegna – Anat Gov costruisce una riflessione sul potere, sul dolore, sul perdono e sulla fede. Una storia che, dietro la comicità e le situazioni paradossali, invita il pubblico a interrogarsi sul rapporto tra l’uomo e il divino, sulle fragilità umane e su quella necessità di credere che spesso sopravvive anche quando pensiamo di averla abbandonata».

Date, orari e prenotazioni

Lo spettacolo va in scena al Casamatta Spazio Creativo, in viale Europa 85 a Ragusa, il 20, 21 e 22 novembre e il 27, 28 e 29 novembre. Il venerdì si comincia alle 20.30, il sabato e la domenica alle 18. Per informazioni e prenotazioni c’è il numero 388 4591604. La stagione «Casamatta in Scena 26/27» è sostenuta da Argo Software.

Con questo titolo Casamatta inaugura il suo cartellone 2026/2027, che punta sul teatro come occasione di incontro, riflessione e condivisione. Il programma completo della settimana è nella nostra agenda degli eventi in provincia.

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata