Latte e formaggi, a Ragusa un convegno sulla cooperazione il 30 novembre

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Come può la cooperazione aiutare la filiera lattiero-casearia iblea a crescere e a stare sui mercati? È la domanda al centro del convegno «Dal latte al valore condiviso. Cooperare per crescere», in programma lunedì 30 novembre dalle 17 nella sala Sacerdote Rollo del Settore Sviluppo economico del Comune di Ragusa, in via On. Diquattro, contrada Mugno.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato comunale allo Sviluppo economico in collaborazione con Confcooperative territoriale Ragusa. L’obiettivo è mettere a confronto istituzioni, sistema cooperativo, produttori ed esperti su uno dei settori più rappresentativi dell’economia del territorio: dall’aggregazione delle produzioni alla valorizzazione dei formaggi come espressione dell’identità locale, per rafforzare la competitività delle aziende e creare più valore lungo tutta la filiera. Ragusa, del resto, punta da tempo sul suo «oro bianco», come dimostrano le edizioni di We Cheese.

Il programma

Dopo la registrazione dei partecipanti, i lavori saranno moderati dall’assessore allo Sviluppo economico Catia Pasta. Dalle 17.30 i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Cassì, della presidente del Corfilac Cinzia Caggia e del presidente di Confcooperative Sicilia Gaetano Mancini.

Poi gli interventi: il presidente del Consorzio Gran Terre parlerà della forza dell’unione e delle sfide vinte con l’aggregazione; Simona Caselli, presidente di Granlatte, del futuro del settore e delle nuove esigenze dei consumatori; Danilo Scalone, del consiglio territoriale di Confcooperative Ragusa, della cooperazione come motore di crescita e riscatto sociale ed economico dei territori. Interverranno anche Enzo Cavallo, presidente di Diprosilac e direttore del Consorzio Ragusano Dop, Salvatore Cascone, direttore di Progetto Natura società cooperativa, e il professor Vincenzo Russo dell’Università Iulm, esperto di psicologia dei consumi e neuromarketing, sulla costruzione del valore nel caseario, dal packaging alle strategie di comunicazione e promozione. I lavori si chiuderanno con un dibattito aperto.

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