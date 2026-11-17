Lotto di datterino prodotto a Vittoria richiamato, la Regione convoca le imprese

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TK Dopo il richiamo precauzionale di un lotto di pomodoro datterino prodotto a Vittoria si muove la Regione. L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha convocato con urgenza un tavolo operativo con le associazioni e le imprese di categoria per rafforzare controlli e protocolli lungo tutta la filiera, dalla raccolta al confezionamento.

L’avviso del Ministero della Salute riguarda un singolo lotto di pomodoro datterino confezionato in Sicilia, il numero 4406. Come avevamo raccontato, lo stabilimento di produzione indicato nell’avviso si trova in contrada Fanello, a Vittoria, e il motivo del richiamo è la presenza di Salmonella spp.

Richiamo del datterino: cosa devono fare i consumatori

Chi ha acquistato confezioni riconducibili al lotto 4406 non deve consumare il prodotto e deve restituirlo al punto vendita. L’invito, spiega l’assessorato, è rinnovato «a scopo puramente precauzionale».

Secondo la Regione il richiamo riguarda esclusivamente una specifica partita di prodotto, individuata e tracciata con precisione grazie al sistema di sorveglianza alimentare già attivo sul territorio. L’intera filiera, assicura l’assessorato, è sotto costante monitoraggio e tutte le misure di tutela previste dai protocolli sanitari sono state attivate. La restante produzione ortofrutticola siciliana non è interessata dal provvedimento e, per l’assessorato, «continua a rappresentare un’eccellenza controllata e sicura».

Il tavolo con le imprese: i tre obiettivi

La riunione operativa con associazioni e imprese di categoria punta a prevenire qualsiasi criticità lungo la catena di produzione e confezionamento. Gli obiettivi indicati dall’assessorato sono tre:

innalzare ancora la qualità e la frequenza dei controlli interni ed esterni lungo tutta la filiera, dalla raccolta al confezionamento;

definire nuove procedure operative condivise e protocolli di autocontrollo più stringenti per garantire la massima sicurezza microbiologica;

rafforzare la collaborazione tra istituzioni, autorità sanitarie e operatori del settore, a tutela della salute pubblica e della reputazione del comparto agroalimentare siciliano.

Il peso sul pomodoro ibleo

Il richiamo arriva dopo settimane in cui il pomodoro siciliano è finito sotto la lente per la Salmonella: tra settembre e ottobre un lotto di ciliegino prodotto nel Gelese era stato ritirato dal mercato, mentre nei giorni scorsi le mense della provincia di Foggia hanno escluso i pomodori freschi crudi provenienti dalle province di Ragusa e Caltanissetta, una scelta che pesa sull’immagine di uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura ragusana.

L’assessorato regionale dell’Agricoltura fa sapere che continuerà a seguire l’evolversi della situazione in raccordo con i servizi veterinari e di igiene degli alimenti delle Asp e con il Ministero della Salute, garantendo aggiornamenti alla cittadinanza.

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