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Parco degli Iblei, la Lega ritira l’emendamento che voleva cancellarlo
17 Nov 2026 20:37
Il Parco nazionale degli Iblei resta in piedi. Stamattina, in Commissione Ambiente alla Camera, la Lega ha ritirato l’emendamento al decreto legge 177 che puntava a cancellare il percorso per istituirlo. Era l’emendamento 3.6, firmato dai deputati Zinzi, Sudano e Carrà al provvedimento sul dissesto idrogeologico, che – come avevamo raccontato – avrebbe azzerato anche gli atti amministrativi già compiuti e le misure di salvaguardia.
Un parco atteso da quasi vent’anni
Il parco è previsto da una legge dello Stato del 2007. Secondo i dati ricordati da Sinistra Italiana di Ragusa, si estende su 146 mila ettari e abbraccia 27 comuni tra le province di Ragusa, Siracusa e Catania, con luoghi come Cava d’Ispica, Pantalica, la Valle dell’Anapo e Cava Grande del Cassibile. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, citato nella stessa nota, aveva sottolineato che l’emendamento arrivava a pochi giorni dalla scadenza dei 180 giorni dati dal Tar di Catania a Regione e Ministero per istituire il parco, dopo averli condannati per quasi vent’anni di inerzia.
Le reazioni al ritiro
Tra i primi a opporsi all’emendamento, riferisce la Repubblica, c’era il senatore del Pd Antonio Nicita, siracusano. A commentare il ritiro è stato anche il deputato del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra: «Il Governo ha compreso che quell’emendamento era privo di qualsiasi logica. La pressione delle associazioni, dei territori e la nostra battaglia politica hanno contribuito a far maturare anche nella maggioranza la consapevolezza che la strada intrapresa fosse sbagliata. Non era certo quella la risposta alle preoccupazioni di territori e aziende». E aggiunge: «La salvaguardia del patrimonio naturale deve procedere insieme all’ascolto e al confronto con chi vive e lavora in questi luoghi».
Soddisfatta anche la segreteria provinciale di Siracusa del Partito Democratico, che ora chiede di procedere «con determinazione e speditezza» verso l’istituzione del parco: «Dopo quasi vent’anni di attesa, non è più accettabile che il percorso resti sospeso tra rinvii, incertezze e contrapposizioni». Il Pd riconosce la diffidenza di imprese, cittadini e sindaci verso un nuovo ente, visto spesso come un aggravio di vincoli e burocrazia, e propone regole chiare, procedure trasparenti e una governance che dia più peso ai sindaci e ai territori. «Il ritiro dell’emendamento è dunque un risultato da salutare positivamente, ma non certo un punto di arrivo», conclude la nota.
Il nodo dei confini e chi resta contrario
Resta aperta la questione della perimetrazione. Nel territorio ibleo, ha ricordato la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo, è in corso un confronto promosso dal Libero Consorzio di Ragusa con sindaci, deputati, associazioni e rappresentanti delle attività produttive, che sta valutando anche eventuali modifiche ai confini per tutelare agricoltura, allevamento e imprese. Sullo stesso tema si muove il deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata, che lavora a una riperimetrazione del parco per via legislativa.
Non mancano i contrari. Peppe Germano, vicesegretario regionale di Noi Moderati ed ex sindaco di Solarino, ribadisce di essere contrario al progetto «nelle forme e nelle modalità con cui è stato concepito»: chiede di affrontare le criticità sollevate negli anni dai Comuni, di valutarne gli effetti economici e di garantire un confronto reale con amministrazioni e categorie produttive, perché «un agricoltore o un allevatore deve poter continuare a lavorare».
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