Le feste di Sicilia e Malta in un film: «Credo in Unum Deum», proiezioni a Comiso e Santa Croce

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Le processioni, le feste patronali e i riti che uniscono la Sicilia sud-orientale a Malta e Gozo tornano sullo schermo a vent’anni dalle riprese. «Credo in Unum Deum», il documentario del regista Arturo Mingardi, sarà al centro di due appuntamenti in provincia: sabato 21 novembre a Comiso e domenica 22 novembre a Santa Croce Camerina.

A Comiso l’incontro si terrà nella Sala Paolo VI del Santuario San Francesco all’Immacolata, con i saluti della sindaca Maria Rita Schembari, dell’onorevole Giorgio Assenza e di fra Daniele Lo Nigro, rettore del Santuario. A Santa Croce Camerina l’appuntamento è nella Biblioteca comunale, con il saluto del sindaco Giuseppe Dimartino.

In entrambe le serate la proiezione sarà accompagnata da un convegno sulle radici comuni che legano le comunità siciliane e maltesi attraverso le tradizioni religiose e popolari. Da Malta arriveranno George Cassar, professore associato dell’Institute for Tourism, Travel and Culture dell’Università di Malta, e il reverendo professore Jonathan Farrugia, della Facoltà di Teologia dello stesso ateneo, docente di Storia della Chiesa, Patrologia e Archeologia paleocristiana. Per il territorio ibleo interverranno il reverendo Beniamino Sacco, presidente della Fondazione Il Buon Samaritano di Vittoria, e don Salvatore Mallemi, parroco della chiesa della Beata Maria Vergine di Lourdes di contrada San Giacomo a Ragusa e vicario parrocchiale a Giarratana.

Il film, con le immagini di Keith Abela e Nuccio Modica, mette a confronto le celebrazioni di diverse città siciliane e dell’arcipelago maltese: dalla festa di San Giovanni Battista a Ragusa a quella di San Giorgio a Ragusa Ibla e a Victoria, sull’isola di Gozo, dalla processione del Venerdì Santo di Vittoria alla «Paci» di Pasqua a Comiso, fino alla festa di San Giuseppe a Santa Croce Camerina. Accanto, le feste maltesi dell’Assunta, di San Gaetano e di San Filippo, con tappe a Mosta, Ħamrun e Żebbuġ.

Laureato al Dams di Bologna, Mingardi è regista, drammaturgo e sceneggiatore: ha firmato produzioni per la Rai, documentari e spettacoli teatrali. È direttore artistico di Cinema Nuovo Italiano e dell’Isola del Cinema di Ragusa e dal 2008 dirige l’Italia Film Festival di Malta.

L’iniziativa è sostenuta dall’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, dalla presidenza dell’Ars, dalla presidenza del Libero consorzio comunale di Ragusa e dai Comuni di Comiso e Santa Croce Camerina, con l’adesione delle associazioni Inner club Vittoria Comiso, il Cenacolo culturale e Mater Dei. Al termine degli incontri è previsto un buffet con sapori e tradizioni gastronomiche siciliane e maltesi.

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