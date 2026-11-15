Comiso, ladri nel campo fotovoltaico: pietre contro le guardie giurate, poi la fuga

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Inverter manomessi, metri di cavi elettrici già tagliati e pronti per essere portati via, e i ladri ancora all’interno dell’impianto. È quanto hanno trovato sabato sera, 14 novembre, le guardie particolari giurate dell’istituto di vigilanza La Sicurezza in un campo fotovoltaico di contrada Serra Carcara, a Comiso, dove un tentativo di furto aggravato è stato sventato.

Le guardie erano arrivate sul posto in prima serata su segnalazione della centrale operativa. Notati i segni di manomissione, hanno dato l’allarme alla centrale, che ha avvisato i responsabili dell’impianto e i carabinieri. Durante il controllo del perimetro, in attesa dei rinforzi, hanno sorpreso alcune persone entrate abusivamente nella proprietà.

Scoperti, i ladri hanno reagito con minacce e lanciando pietre contro le guardie, senza colpirle. All’arrivo di una pattuglia dei carabinieri sono fuggiti a piedi nelle campagne, insultando anche i militari.

Dopo i rilievi per ricostruire la dinamica e quantificare i danni a inverter e cavi, i carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i componenti della banda, anche attraverso le immagini della videosorveglianza della zona e gli accertamenti sul materiale elettrico abbandonato. L’istituto di vigilanza richiama il protocollo «Mille occhi sulla città», attivato dal Comune di Comiso con la Prefettura di Ragusa, le forze dell’ordine e gli istituti di vigilanza. Non è il primo episodio negli impianti della zona: nelle settimane scorse altri ladri di rame avevano lasciato cavi tagliati in un campo fotovoltaico di Comiso, e a settembre le guardie avevano sorpreso una banda in contrada Donnadolce.

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