Furto da 70mila euro, i dipendenti di Triumph Corallo: «Non ci lasceremo abbattere»

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TK Non parlano del valore della merce rubata. Parlano di lavoro, sacrifici, famiglia e di una storia costruita giorno dopo giorno. A pochi giorni dal pesante furto subito nella sede di Ragusa, Triumph Corallo affida ai social un messaggio accorato, pronunciato davanti alla telecamera da una referente dell’azienda circondata da altri dipendenti.

Un video semplice, senza effetti, nel quale emerge soprattutto l’amarezza per essere stati colpiti in un luogo che per chi vi lavora rappresenta molto più di un’attività commerciale.

«Al di là dell’entità del danno, l’episodio criminoso nell’immediatezza dell’evento ci ha trovati smarriti, amareggiati e delusi», spiegano dall’azienda. Poi il passaggio che racconta meglio il senso del messaggio: «Noi non siamo solo prodotti, scaffali e vetrine. La nostra storia è fatta di tanti lustri di lavoro, sacrifici e passione, anteponendo sempre all’aspetto economico quello umano, etico e morale, così come ci è stato insegnato dai nostri nonni e dai nostri padri».

Il riferimento è al furto messo a segno nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre nella sede di Triumph Corallo, nella zona industriale di Ragusa. Come aveva raccontato RagusaOggi, una banda avrebbe portato via articoli di elettronica per un valore che, secondo le prime stime, supera i 70 mila euro. Le immagini della videosorveglianza avrebbero ripreso quattro persone: tre all’interno del punto vendita e una quarta all’esterno. Uno degli elementi al vaglio degli investigatori riguarda inoltre la neutralizzazione del sistema d’allarme, che avrebbe impedito una segnalazione tempestiva dell’intrusione.

Il colpo ha quindi lasciato un danno economico pesante, ma nel video pubblicato sui social la famiglia aziendale sceglie soprattutto di guardare avanti.

«Noi non ci lasceremo abbattere e continueremo a crescere, a migliorarci ogni giorno con la stessa voglia di sempre», è il messaggio affidato alla voce della referente.

Triumph Corallo è una realtà storica del commercio ragusano, legata alla famiglia Corallo e presente sul territorio da decenni. Anche per questo il furto ha provocato numerosi messaggi di solidarietà e vicinanza, ai quali l’azienda ha voluto rispondere pubblicamente.

«A chi ci ha dimostrato affetto e vicinanza va il nostro grazie più sincero», prosegue il messaggio, con un ringraziamento anche alle forze dell’ordine intervenute subito dopo la scoperta del furto e, in particolare, al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri.

Ma è nelle ultime parole che il video assume il tono più forte.

«Quello che abbiamo costruito in tanti anni vale molto di più di ciò che qualcuno ha portato via in una notte. E noi siamo pronti a continuare, nonostante tutto».

Poche frasi che trasformano la risposta a un episodio di cronaca in una dichiarazione di resistenza e appartenenza: il danno resta, le indagini proseguono, ma la storia di Triumph Corallo va avanti.

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