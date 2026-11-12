Minorenni alle macchinette delle scommesse: a Ragusa chiuso per 10 giorni un centro

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Dei ragazzini erano stati trovati all’interno della sala, e alcuni di loro stavano usando le macchinette per le scommesse. Per questo un centro scommesse di Ragusa dovrà restare chiuso per 10 giorni. I carabinieri della stazione di Ragusa Principale hanno eseguito il provvedimento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il controllo risale ai mesi scorsi. I militari dell’Arma avevano accertato la presenza di giovanissimi nella sala, avevano verbalizzato l’infrazione e acquisito le ricevute delle giocate, che dimostravano l’effettivo utilizzo delle apparecchiature da parte dei minori. La legge vieta ai minorenni non solo di usare i macchinari per le scommesse, ma anche il semplice ingresso nelle aree dedicate al gioco con vincite in denaro.

L’intervento rientra nei controlli periodici che i carabinieri svolgono negli esercizi pubblici soggetti ad autorizzazione di pubblica sicurezza. In questo caso le verifiche erano state condotte in tutta la provincia dal Comando provinciale dei carabinieri di Ragusa, con il supporto della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per prevenire e contrastare l’illegalità legata al gioco d’azzardo patologico e alle scommesse sportive e per tutelare le fasce più deboli, a partire dai minori.

Il gioco d’azzardo nel Ragusano muove cifre importanti: un miliardo e mezzo di euro in tre anni. E non è la prima volta che i controlli portano alla chiusura di locali: in passato agenzie di scommesse e sale giochi erano state sospese o chiuse per violazioni delle norme.

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